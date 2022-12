A kam se sněhem? "Nahrnout ho na silnici nebo k sousedovi není správným řešením," pokračuje list v osvětě. Kdo prý má louku nebo pole, může své hory sněhu umístit tam. Když je nemá, bílá nadílka chtě nechtě zůstane na pozemku úklidem povinovaného…

Pečovatel usmrtil stařenku

2. prosince našel syn svou 89letou matku v Echingu (okr. Landshut) v jejím bytě s těžkými zraněními hlavy. Její 33letý polský pečovatel, který od srpna bydlel u ní, zmizel, ale za pár dnů se sám přihlásil na policii v Řeznu a je ve vyšetřovací vazbě. Stařenka o uplynulém víkendu zemřela v nemocnici na následky zranění, popsal Donaukurier.

"Huschikalt“ za humny

Zpráva OÖN tímto slovem označuje úterní ráno v celých Horních Rakousích. Nejchladněji bylo ve Freistadtu, mínus 17,8 stupně, a v Aspachu (okr. Braunau) se 17,6 stupni pod nulou. Nás v teple domova zajímalo, cože to je ono Huschikalt. Ve slovníku češtiny jsme to nenašli, tak jsme hledali možné adekváty alespoň pro huschi. Do angličtiny to překládají "silly", a odtud zase do češtiny jako hloupý, pošetilý, bláhový, bláznivý, nerozumný, také jako hlupák, moula… Můžeme si tedy z toho vybrat, jak bylo v úterý ráno našim sousedům. Asi jako nám…

Klobásky na Štědrý den

Co se podává v Německu jako hlavní jídlo na Štědrý den, zjišťoval institut Forsa pro svaz potravinářů. Podle něj 19 % dotazovaných má jako sváteční hlavní jídlo nejraději klobásu z mletého telecího a vepřového masa s bramborovým salátem. Jen o málo méně lidí - 17 % - volí sýrové fondue nebo raclette, 9 % jí hovězí nebo vepřovou pečeni, 8 % rybu nebo drůbež. Méně populární je divočina (4 %) nebo klobása ke grillování s kyselým zelím (3 %). "Sedm procent dotazovaných ujišťuje, že jejich jídlo musí být veganské nebo vegetariánské," píše PNP.

Velké rozdíly jsou mezi štědrovečerními tabulemi nových východních zemí a západních. V bývalé NDR uvedlo 40 %, že chce jíst klobásky s bramborovým salátem, v ostatních spolkových zemích vedou už zmírněné raclette nebo fondue.