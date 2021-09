Přestupek zanesl hauptwachtmajstr Probst z četnické stanice v Reichertshofenu do svého poznámkového bloku a seznamu dopravních přestupků. Držitel vozu byl vypátrán. Byl to Adolf Hitler, píší PNP a Donaukurier (DK).

Historku odhalil po letech místní "vlastivěd" Bernhard Rödig a při rešeršování našel dokonce auto, kterým provinilec tehdy jel.

"To samozřejmě ještě nebyl žádný registr přestupků jako dnes ve Flensburgu," uvádějí noviny. "Probst poslal protokol policejní direkci v Mnichově, u které byl vůz registrován k provozu, a požádal o zjištění jeho führera, tedy česky řidiče. Nemohl tušit, že později bude jiným Führerem… Kromě jiného wachtmajstr napsal do protokolu velmi úřední němčinou, že rychlost byla změřena dvěma četníky na dvou stopkách a že vůz projel 200metrový úsek změřený ocelovým pásmem za třináct sekund. Tedy rychlostí 55,3 km/hod., skoro dvakrát rychleji, než bylo dovoleno."

Tři dny nato přišla z Mnichova odpověď (dnes to i s digitální pomocí někdy nejde rychleji, poznamenaly noviny). Vozidlo držel jistý Adolf Hitler, bytem Prinzregentenstraße 16, druhé patro. Zda Hitler musel pokutu platit, se nepodává. Protokol o jejím udělení byl ale 23. září 1931 orazítkován jako vyřízený, takže buď zaplatil, nebo bylo nalezeno "politické řešení", píší PNP a DK. Dodávají, že Bernhard Rödig našel i záznam policejního výslechu v této věci. Řidič Julius Schreck (Hitler sám nejspíš řidičák neměl) tehdy uvedl, že pasažér po něm chtěl, aby jel co možná nejrychleji.

Rödig nabízí i vysvětlení velkého spěchu pozdějšího diktátora. Šlo o Hitlerovu "půlneteř" Angelu "Geli" Raubalovou, se kterou ho spojovaly "nejen čistě příbuzenské vazby". "Hitlerova dominance a pocitové zmatky Raubalové se ukázaly smrtelnou směsí," uvádějí dolnobavorské listy.

Rozepisují, že den před překročením rychlosti, tedy 18. září 1931, vyjeli Hitler se šoférem v 15 hodin z Mnichova do Norimberka. Dopoledne toho dne se podle Rödigových zjištění Hitler s neteří pohádali a několik hodin poté se 23letá Angela Raubalová zastřelila Hitlerovou pistolí ve společném bytě. Fýrerův privátní sekretář Rudolf Heß byl první, kdo byl po nalezení mrtvé na místo přivolán. Policie byla vyrozuměna nejspíš až o hodiny později.

Hitler zprávu o události dostal až ráno druhého dne, kdy byl na cestě na Bayreuth. Šofér Julius Schreck musel okamžitě otočit. Ve 13.37 jim naměřili překročení povolené rychlosti, ve 14.30 byli v Mnichově. "Důvody a okolnosti sebevraždy nemohly být nikdy objasněny," končí listy. Foto: Deník/PNP/DK-Archiv, Bernhard Rödig

"Andělská trumpeta" už má 3,5 metru

Maria Simmetová ze Saldenburgu (okr. Freyung) pečuje asi 20 let o XXL-durmanovec (Brugmansia), tzv. andělskou trumpetu. Před ní rostlinu pěstoval její manžel. Vyrostla už do výšky tři a půl metru… "Jedovatá obryně zvláštní péči nepotřebuje," uvádí PNP. "Třikrát denně ji zalévají dešťovou vodou, na podzim, než přijde mráz, ji oříznou na asi jeden metr a pak ji uloží k přezimování do stodoly. Letní stanoviště má před garáží, kde má od poledne do večera hodně slunce a je chráněna před větrem. Naposledy ji přesazovali před třemi roky. Větší už prý být nemůže, to by k jejímu transportu potřebovali bagr, říkají."

Deník/PNPZdroj: Deník/PNP

Čeští "turisté" kradli

Tři Češi, 34letý a ženy ve věku 26 a 42 let, vyjeli v sobotu do Leondingu, podle policie "k nakupování". Kolem poledne je pozorovali detektivové Baumarktu, jak ukrývají různé zboží a chtějí odejít bez placení, píší OÖN. Trio zastavili, přičemž starší z žen kolem sebe "divoce tloukla" a pokoušela se utéct. Byla zadržena policistou, který na místo právě přišel. V taškách měli zloději kromě věcí z Baumarktu ještě další zboží jako oděvy a hračky. Všichni byli okamžitě dopraveni k výslechům, při kterých se ukázalo, že někde musejí mít další "kořist".

Při prohlídce jejich auta byly zajištěny další kusy. "Část mohla být vrácena jednotlivým poškozeným a původ dalších předmětů ještě bude zjišťován," uvedla policie. Celková škoda je odhadována na asi 600 eur. Za hlavní pachatelku je pokládána starší žena, která ale přiznala jen krádeže háčků na obrazy, svítidel a prádla. 34letý popírá, že by cokoliv bral, a podle policie nejspíš hlídal. Všem byla sdělena obvinění a po provedených úkonech se mohli vrátit do Česka, končí OÖN.

Zachraňovali Čechy z Grossglockneru

Čtyři čeští horolezci chtěli v sobotu sestoupit z nejvyšší hory Rakouska, Grossglockneru (3798 m), přes tzv. Stüdlgrat. Pro množství sněhu a ledu ve 20 hodin už nemohli dál. Dva muže zachránila helikoptéra, ostatní doprovodila do údolí čtyřčlenná skupina horských průvodců, informují OÖN a zařazují událost do rubriky "Happy end".