Přežila 40 bodnutí do zad

Rakouská policie už vyslechla 21letou ženu, která přežila až 40 bodnutí nožem do zad od 23letého přítele v domě jeho matky v Engerwitzdorfu (náš web informoval). Podle nemocnice dvě rány pronikly do dutiny plic.

Po útoku muž dům zapálil. Těžce zraněné se podařilo utéct oknem na stříšku garáže a seskočit na záhon sousedů. Při tom si zlomila nohu.

"Při výslechu líčila vyšetřovatelům, že se seznámili v létě při pobytu na psychiatrii, kde byl muž pro poruchy osobnosti, a od září žili spolu v domě jeho matky. V kritické noci se v kuchyni pohádali, přítel pil pivo a víno," popisují OÖN. "Škrtil ji a bil pěstmi, až upadla na břicho. Poté ji bodal kuchyňským nožem. Zatáhl ji do koupelny a začal zapalovat místnosti v patře a v přízemí textiliemi nasáknutými benzínem do sekačky. Vyšetřovatelé našli stopy po urychlovači hoření. Matka útočníka nebyla tu noc doma. V patře spala její 53letá příbuzná. Utrpěla otravu kouřem a sama se dostala do bezpečí. Syn pak spáchal sebevraždu pádem pod přijíždějící hasičské auto asi 300 metrů od hořícího domu." Nikdy předtím nebyl násilný, uvedla poškozená. Má čistý trestní rejstřík. Nůž, kterým útočil, nebyl nalezen.

Korona se "překonává"

Koronová incidence v Bavorsku poprvé od prosince 2020 překročila 200 - ve čtvrtek zaznamenali 208,7 nových infekcí na 100 000 obyvatel, píše PNP. Ještě ve středu byla 191,3, hranici stovky překročila před dvěma týdny. V SRN je vyšší jen v Durynsku a v Sasku. V Bavorsku je šest z deseti nejincidenčních okresů Německa - v Mühldorfu na Innu 621,5, v Traunsteinu 509,9.

Celospolková incidence na 100 000 obyvatel během týdne stoupla do čtvrtka na 130,2. Den předtím byla 118,0, před týdnem 85,6. Za den přibylo v SRN 28 037 infekcí, před týdnem jich bylo 16 077. Za 24 hodin zemřelo 126 lidí, před týdnem 67. Od začátku pandémie je obětí 95 485.

V Rakousku přibylo za 24 hodin 4248 nových onemocnění, nejvíc v Horních Rakousích 1269. V uplynulých sedmi dnech jich bylo ve státě průměrně 3670. Sedmidenní incidence je 286,6 na sto tisíc obyvatel, v Horních Rakousích 4229,5. V nemocnicích leželo 1289 osob, o 32 víc než ve středu. Na intenzivkách jich přibylo 15, během týdne 51, na 265. Za 24 hodin zemřelo 27 lidí, od začátku pandémie 11 316.

Nákaza na parníku

Říční výletní parník Amadeus, který připlul z Pasova, stojí na Dunaji ve Vídni, protože 80 ze 174 cestujících včetně čtyř členů posádky je pozitivních na covid. "Jsou zřejmě z celého Německa a v Pasově se nalodili," píší OÖN. Rakouský krizový štáb je vrací autobusy do Pasova, odděleně zdravé a nakažené.

Našli vraha?

V lese u obce Moosbrunn byla nalezena mrtvola 44letého policisty podezřelého z uškrcení své o rok mladší přítelkyně 20. října v Seibersdorfu (náš web informoval). Podle OÖN se zdá, že spáchal sebevraždu. Tělo vypátral policejní pes.