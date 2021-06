“Měl to být trik, jak uvnitř obsluhovat i nehosty hotelu, což dosud není kvůli koroně možné,” píše PNP. “Pošta” nemá zahrádku. Chtěli tedy návštěvníky nakrátko “zapsat” k pobytu a po jídle je zase odhlásit. Lázeňský poplatek a symbolické jedno euro za pokoj chtěli poukázat jednomu spolku. Okresní úřad jim to ale zarazil. Konstatoval, že přípustné je jen obsluhování hostů v souvislosti s jejich přenocováním. Jiný postup je přestupkem, řekl mluvčí Christian Luckner. Provozovatel hotelu tedy musel už ohlášené hosty odříci. Foto: Deník/PNP/Jahns

90 milionů eur naráz

Další eurojackpot s 90 miliony eur vyhrál jediný sázející z Hessenska. Trefil čísla 15 - 26 - 35 - 37 - 43 a euročísla 3 a 8. Šest týdnů hru nikdo nevyhrál. V telefonátu s kanceláří řekl, že by si za výhru rád pořídil fotbalový klub, ale že na to mu asi peníze stačit nebudou. I tak to prý není špatné, pro něho to znamená, že si bude moci dopřát, co bude chtít, a cestovat. Takovou situaci prý ještě nezažil…

Legenda potřetí “v chomoutu”

Slavný horolezec Reinhold Messner (76) se potřetí oženil, zaznamenaly OÖN z Die Neue Südtiroler Tageszeitungu. V pátek si vzal v obci Kastelbell-Tschars v Jižních Tyrolích Diane Schumacherovou (41).

Podle zpravodajského portálu stol.it jsou Messner a Lucemburčanka žijící v Mnichově zasnoubeni od roku 2019. Z jihotyrolských médií jsme dále zjistili, že po předloňské rozluce se horolezec rozvedl s manželkou Sabine – prý “domluvou”, protože úřední doklad o sňatku neměli. Podle dalších zdrojů mu Sabine odešla a Messner to dlouho nemohl “skousnout”, protože mu prý rodina byla svatá. Dovede ale rozumět tomu, že trpěla tím, že středem zájmu je on. “Nabídl jsem jí, aby převzala část mého muzea, ale nechtěla,” dodává. “Že ale žena v jejím věku ještě jednou hledá novou konstelaci života, tomu jsem porozuměl, i když zpočátku s uleknutím.” Téma rodiny tím prý ukončil a rozchod akceptoval bez uražení se.

Jak to bude s novou známostí, řekl loni německému časopisu Bunte: “Uvidíme, není to primárně důležité.” K ženě “o pár desítek let mladší” uvedl: “Velmi se zajímá o to, co dělám, je mým rezonančním bodem. Vždycky rád cestuji ve dvou a rád jí předávám rukopisy jako první čtenářce. Mohu s ní také velmi dobře putovat a lézt.” Ilustrační foto: Deník/Fotobanka 123RF.com

Další horor ve stáji

Linecké OÖN informují o týrání asi 30 koní ze stáje ve Fernreithu v okrese Wels-venkov. O případu informovala časopis Animal Spirit vedoucí “Dvora milosti” v Engelhartszellu Marion Reisingerová.

Před týdnem se jim podařilo vysvobodit ze stáje s pomocí úřadů prvních 17 koní, mezi nimi několik březích klisen. Většinu prý udali na dobrá privátní místa. “Vládly tam neuvěřitelné poměry. Tak vyhublé koně jsem nikdy předtím neviděla. Křížením mezi příbuznými byli částečně poloslepí, měli nevyléčitelná zranění nohou, tak těžká, že jednoho mladého hřebce jsme museli nechat utratit,” říká.

Proč se to dělo? “Protože příslušné úřady leta nereagovaly a nic proti zjevnému týrání nedělaly. Věděly o něm, příslušné právničce se nashromáždily k případu celé hory dokladů. Už před lety nás příslušný úřední veterinář ujistil, že se o koně ve Fernreithu bude starat a udělá všechno pro to, aby se jim dařilo lépe. Také okresní úřad věděl o hřebcích léta zavřených v temných stájích, odkud mohli být vysvobozeni až teď pomocí svářeček. Trusu tu bylo tolik, že koně z hromad vyhlíželi jako z prvního patra. Také nová úřední zvěrolékařka to označila za ,koňům odpovídající povrch´ a shledala ustájení v pořádku.” Nikdo prý nereagoval ani na zprávy o tajně zahrabaných uhynulých koních ohrožujících vodní zdroje… O situaci ve stáji informoval Animal Spirit od roku 2011.

Zpráva pokračuje, že “úředně známý agresivně cholerický” majitel po tlaku Animal Spirit a úřadů rezignoval alespoň na tu část koní, jejichž stav byl nejhorší, a na březí klisny. “Ostatní stále vegetují s vědomím úřadů ve tmavých stájích. Žádný výběh, žádná zvěrolékařská péče, žádný podkovář a často ani voda a krmení. Zbývající hřebci na louce mají rovněž neléčené nemoci a zranění. Jejich kopyta nikdy nebyla ořezána a korigována. Jen příležitostně byli koně tajně, ze strachu před majitelem, přikrmováni, aby se zabránilo nejhoršímu.“

Marion Reisingerová pokračuje: “Protože dosud zachráněná zvířata byla ,dobrovolným vzdáním´a ne úředním zabavením, musí Animal sám nést všechny náklady na ně, na zvěrolékaře, kováře, transport, perosnál a tak dál.” Více na www.animal-spirit.at.

Pašovali staré nástroje

Na přechodu Tarvisio na italsko-slovinsko-rakouské hranici zadrželi četníci ve spolupráci s bepečnostními orgány v Bologni ve třech dodávkových vozech více než 90 hudebních nástrojů z let 1550 – 1780, píší OÖN. Měly být ilegálně dopraveny do Rakouska.

Velká část patří k největší sbírce tohoto druhu, která byla ve vlastnictví zesnulého kubánského muzikanta Josého Vazqueze, hráče na violu da gamba, historický smyčcový nástroj, který se drží mezi koleny nebo na klíně. Významný sběratel hudebních nástrojů a zakladatel Orpheon Foundation zemřel 4. března na covid. V souvislosti s pokusem vyvézt věci do Rakouska jsou vyšetřováni američtí občané, Vazquezův bratr a jeho žena. Neměli povolení ministerstva kultury v Římě. Ve vozidlech byly také obrazy, partitury a další cenné předměty, celkem 150 předmětů. Foto: Deník/OÖN/Telefriuli/Twitter