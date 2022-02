Elektrárny Schärding-Neuhaus, Pasov-Ingling, Jochenstein, Aschach a Ybbs-Persenbeug budou vybaveny "přeplavy" a břehy renaturovány. Předseda představenstva rakouské energetické akciové společnosti Michael Strugl uvedl, že jde o projekt evropské dimenze, napsal list. Michael Amerer, ředitel svazu Hydro Power, doplňuje, že ryby a jiní vodní živočichové budou mít možnost putovat od "železných vrat" v deltě řeky na hranici Rumunska a Srbska až do Bavorska. Dunaji a Innu se tak vrátí, "co jim patří," a výroba elektřiny se bude kombinovat s četností druhů fauny. Rakousko-bavorská Kraftwerke AG a svaz investují do díla 60 milionů eur, osm milionů přidá EU. Úprava má sloužit rybám putujícím na střední vzdálenosti, například lipanům, ostroretkám, parmám a jeseterům malým - přechodnost přehrad umožní propojení jejich generací.