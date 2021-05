Rakouský horolezecký tým, 20 lezců, čtyři horští vůdci a 27 šerpů, ukončil v sobotu pokus o zdolání nejvyšší hory světa návratem ze základního tábora ve výši 5380 metrů, píší OÖN.

Expedice se vrací kvůli covidu. | Foto: Deník/OÖN

Vedoucí expedice Lukas Furtenbach (na snímku jeho agentury Adventures) to odůvodnil tím, že některé další výpravy nedodržují elementární preventivní opatření a pravidla. V poslední době se počet koronou onemocnělých alpinistů drasticky zvýšil, podle Furtenbacha setkáváním skupin, oslavami a opravdovými párty. Vláda Nepálu, která je odkázána na peníze everestských turistů, dosud nákazu covidem v základním táboře podceňovala. Furtenbach požadoval masové testování, ale jeho výzvy nebyly vyslyšeny. Jeho výprava dodržovala všechna pravidla, byla na cestě sama, pravidelně se testovala, “zatím co ostatní s tím ani nezačali nebo přestali, když onemocnělo příliš lidí”. Když situace eskalovala, rozhodli se po dohodě s lékařkou expedice Anitou Marunovou pro přerušení expedice. “Když se někdo v takové výšce nakazí koronou a onemocní, dá se mu jen těžko pomoci. K tomuto riziku jsme nechtěli dojít,” řekl. V menších táborech ve větších výškách je ještě větší “tlačenice” a s ní tedy i nebezpečí. Skupina v neděli čekala na zpáteční let z Nepálu do Rakouska.