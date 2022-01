Už v roce 1923 přijal Rakouský svaz lyžování ÖSV "arijský" paragraf, který Židům zakazoval členství ve všech klubech svazu. "Byl proti tomu dílčí odpor, byl založen také další svaz, ve kterém byli židovští sportovci vítáni, ale politicky a ekonomicky byl ÖSV jednoznačně silnější," uvádí autor.

Antisemitské smýšlení ve svazu šířili funkcionáři, kteří byli také členy německo-nacionálních cvičebních svazů. Už v roce 1925 se konalo v Kitzbühelu "velkoněmecké mistrovství", které společně uspořádaly ÖSV a Německý svaz lyžování. Po uchopení moci nacistů v Německu vstoupilo mnoho funkcionářů a sportovců rakouského svazu lyžování ilegálně do NSDAP. "Starší generace, která zažila porážku v první světové válce, dala svazu antisemitské a velkoněmecké směrování, a to se přeneslo i na mladší generaci aktivních sportovců. Řada z nich také vstoupila do SA a SS," říká Praher.

Po anšlusu 1938 byl ÖSV rozpuštěn a agendu převzal říšský odborný úřad lyžování. Četní funkcionáři, kteří už předtím nacistickému režimu přisluhovali, byli převzati do sportovního systému Třetí říše. A podle Prahera rychle udělali kariéru.

Nacisté intenzivně rozvíjeli lyžařský sport uvnitř Říše, byla například samostatná mistrovství SS a SS. "Branné složky podporovaly sport obecně jako předvojenskou výchovu a také civilní lyžování bylo proto stále ,vojenštější´," uvádí historik KU. V armádě byly založeny lyžařské jednotky.

Po válce spadlo mnoho funkcionářů a sportovců do programu denacifikace, ale byli relativně rychle rehabilitováni. ÖSV se ovšem stavěl do pozice oběti, zneužité pro účely nacionálního socialismu. Praher zdůrazňuje, že ÖSV se ještě dodnes se svou nacistickou minulostí "neutkal", ale pomalu má prý pocit, že se věc dává do pohybu.

Židovské hřbitovy uzavřeny

Všechny tři židovské hřbitovy v Horních Rakousích, v Linci, Steyru a ve Gmundenu, jsou aktuálně uzavřeny, napsaly OÖN. Vstup na ně je možný jen se souhlasem židovské kulturní obce IKD. „Museli jsme to udělat, musíme naše hřbitovy chránit," říká prezidentka IKD Charlotte Hermanová. "Když byl přístup na ně volný, špinili neznámí lidé pomníky ještě horšími slovy a symboly než v roce 2018 k 80. výročí pogromů 1938."

Na snímku Volkera Weihbolda je linecký hřbitov.

Linecký hřbitov Židů.Zdroj: Deník/OÖN

Výstupy z církve zdarma?

Po informacích o zneužívání v katolické církvi požaduje předseda frakce FDP v bavorském sněmu Martin Hagen zrušení poplatku za vystoupení z církve, napsal Donaukurier. „Ke svobodě vyznání patří také právo ukončit členství v náboženské společnosti. Toto vysoce osobní rozhodnutí nemá být ztěžováno finančními překážkami," řekl. "Jako je bezplatný vstup, většinou v dětském věku, tak má být i odchod bez poplatku."

Zdigitalizují pohyb cyklistů

Linec chystá "cyklistický barometr" z dat počitadel průjezdů kolařů. Budou zdigitalizována, v jednotlivých místech zviditelněna na tabulích a svedena do počítače řídícího dopravu ve městě.

V prvním kroku bude obnoveno zařízení na Mostě Nibelungů. Bude mít i tepelnou kameru, která zaregistruje chodce. Loni po tomto mostu jelo 700 687 kolařů, předloni 751 490 a v roce předtím 743 204.

150 eur sníží zdražení

Rakouská vláda rozhodla "vyrovnat" občanům zdražení energií jednorázovou částkou 600 milionů eur. Téměř všechny domácnosti by měly dostat 150 eur, píší OÖN. Obzvlášť potřební, nezaměstnaní, lidé s nejnižšími důchody a pod. ještě dalších 150 eur, což státní rozpočet zatíží dalšími 100 miliony. Má to odvrátit situace nouze v zimě, uchovat kupní sílu lidí a vyrovnat napjatou domácností situaci v cenách obzvlášť energie. Příspěvek mají dostat jednotlivci a rodiny s příjmem do 5670 eur hrubého měsíčně. Ceny energií pro domácnosti byly v prosinci o 24,1 procenta vyšší než před rokem: topný olej o 44,3 %, pohonné hmoty asi o třetinu (nafta o 33,9 %, super o 31,3 %). Pro srovnání, všeobecné spotřebitelské ceny stouply za rok o 4,3 %.

Vlčice v Bavorském lese

Mladá vlčice se aktuálně toulá Bavorským lesem, napsala PNP k obrázku správy národního parku z fotopasti v oblasti Luzného. Její pohyb potvrzují i data GPS. Vysílačkou na krku ji vybavil Národní park Šumava. V posledních čtyřech týdnech se pohybuje přednostně v Bavorském lese, uvedla mluvčí bavorského parku.

"Oddělila se od své smečky a hledá si své teritorium," vysvětluje Marco Heurich, v NP Bavorský les šéf monitoringu zvěře. Správa parku v zájmu užitkových zvířat držených uvnitř parku volá po opatřeních k ochraně stád. "Je naším cílem návrat vlka do našeho regionu co možná bezkonfliktně upravit," cituje list ředitele parku Franze Leibla.

Podle PNP jsou v Bavorském lese a na Šumavě aktivní dvě vlčí smečky. Označkovaná vlčice je ze smečky, která žije na obou stranách hranice, také v oblasti Falkensteinu. Ve východní části parku má své území zase smečka ze Srní. Ta pochází z páru vlků, který v roce 2017 poprvé po 150 letech v Bavorsku zplodil potomky, uvádí PNP. "V Čechách byly prokázány ještě dvě další vlčí smečky a jeden místní pár," dodává.

Samotářka na procházce…Zdroj: Deník/PNP

10 000 eur za stopu

Téměř 27 let po tajemném zmizení 19leté Sonji Engelbrechtové vypsaly vyšetřovací úřady odměnu 10 000 eur za rozhodující informaci k objasnění případu, uvádějí PNP a DK.

Studentka byla viděna naposledy 11. dubna 1995 v Mnichově. V oblasti Stiglmaierova náměstí chtěla v noci zavolat sestře, aby ji vyzvedla. K zavolání ale nedošlo a mladá žena zmizela beze stopy.

V létě 2020 našel lesní dělník u Kipfenbergu stehenní kost pohřešované. To prokázaly analýzy DNA v roce 2021. Další části kostry ani jiné důkazy se při pátrání až 140 lidí v listopadu a v prosinci nenašly.

28. ledna roznášely kriminálky z Mnichova a Ingolstadtu po Kipfenbergu pátrací plakáty s uvedením vypsané odměny. "Policie vychází zatím z toho, že místo nálezu stehenní kosti není totožné s místem uložení mrtvé," pokračuje PNP. "Byla tam nejspíš zavlečena lesní zvěří nebo toulajícími se psy. Je také možné, že ji na místě odložil někdo na jaře nebo v létě 2020," uvádí plakát. "Mohl to být třeba turista, člověk na procházce, houbař nebo hledač kovů, který možná nepoznal, že se jedná o lidskou kost."

Bavor vaří pivo v Japonsku

Stephan Rager (55) z Tegernsee je jediným německým majitelem pivovaru v Japonsku, píše Donaukurier. Vaří „Bayern Meister Bier“.

Začal v polovině devadesátých let, kdy Japonsko povolilo zakládání malých pivovarů, aby podpořilo hospodářství. Mnoho zařízení bylo pořízeno z Německa, žádáni byli i němečtí pivovarníci, a tak přišel i Stephan Rager.

Vaří pivo v Japonsku!Zdroj: Deník/PNP

Ve Fujinomiyi, městě na úpatí Fuji, světového kulturního dědictví, odkud je jeho manželka Yukari, si pár pronajal za několik let bývalý sklad výrobce rýžového vína saké a svépomocí v něm vybudoval vlastní malý pivovar s malou restaurací. V létě 2004 otevírali. Od té doby vaří ve třech měděných kotlích svůj „Bayern Meister Bier“, přísně podle zákona čistoty, z vody, chmelu, sladu a kvasinek. Suroviny dováží skoro výlučně z Německa, vodu bere z Fuji, protože prý je k vaření piva nejlepší z celého Japonska. Vaří čtyři hlavní druhy - plzeňské s názvem Prinz, pšeničné Edelweiße a dvě sezónní piva.

Ačkoliv se skoro všichni sládci velkých firem učili také v Německu, nevaří podle zmíněných zásad, říká. Před několika lety pivo ještě opakovaně ředili vodou. Od té doby se v Japonsku může říkat pivo i nápoji, který má jen 50 procent sladu. Přísadami mohou být vedle kvasinek i rybí nebo krabí extrakty či tomatová šťáva… Ke 160 letům německo-japonského přátelství loni Rager uvařil pivo se zeleným čajem matcha. "Jediné kompromisní, ale supr pivo!", směje se.

O opravdové pivní kultuře prý v Japonsko stejně nelze mluvit. "Obecně se myslí, že Japonci jsou velkými pivaři, ale to musím revidovat. Oblíbené jsou tu ,Oktoberfesty´ , dokonce tak, že trvají od jara do podzimu, ale zatím co v Německu je roční spotřeba piva na hlavu kolem 99 litrů, v Japonsku je to asi 39 litrů," říká Rager. Konzum klesá se stárnutím obyvatel, mladí upřednostňují alkoholické míchané nápoje, levnější než vysoce zdaňované pivo. Alternativou je Happoshu, „bublinkový alkohol". Pivo je v putykách jen vstupním nápojem, pak Japonci rychle přecházejí k saké nebo na whisky.

Z Ragerovy reklamy.Zdroj: Deník/PNP

To Ragerovi prý ale nemusí dělat starosti. Jeho klientům jeho pšeničné chutná, plzeňské taky, hlavně k rybám, protože není moc hořké, ani moc sladké, paní Yukari v restauraci k jídlu připravuje německé chuťovky jako specle, klobásy atd. A „Bayern Meister Bier“ upřednostňuje také dodavatel německého velvyslanectví v Tokiu.

"Je ,popelkářem´, protože velkopivovary Kirin, Asahi, Suntory a Sapporo mají dohromady přes 95 procent trhu," pokračuje list. "Zatím co produkují nonstop skoro jen plechovkové, plní Rager jednou až dvakrát měsíčně do láhví."