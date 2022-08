Ve středu chtěla sestoupit přes "Großen Totengraben", když si cestu našla v internetu a na chatě ji ujistili, že trasu zvládnou. Jenže ta končila ve strmém neznačeném terénu, který vyžadoval i lezení, k němuž neměli výzbroj, napsaly OÖN. Když došli k lanům a zhoršila se viditelnost, volali mobilem o pomoc. Policejní vrtulník je vytahal na palubu a snesl do údolí. Nikdo nebyl zraněn.

Na snímku je výstup přes Großen Totengraben s jeskyní a pevným lanem vlevo.

Kokain z pusy do pusy…

"Pomocí nechutné metody měl podezřelý z distribuce kokainu, 34letý Nigerijec, dodávat drogu svým klientům v Rakousku. Zabalenou do malé kuličky ji nejprve spolkl a znovu ji vyplivl do úst krátce před předáním, aby ji odběratelům předal většinou z pusy do pusy, korona nekorona," napsaly OÖN. Při takové akci s asi 220 gramy kokainu byl muž, který pobývá v zemi ilegálně, v červnu zatčen. S marihuanou a kokainem tu obchodoval od roku 2019. V jeho bytě v Linci vyšetřovatelé našli kromě připravených "kokainových vajíček" 3300 eur.

Uvedl, že do Rakouska přišel, aby tu prodával noviny. Výnosem chtěl pomáhat své rodině ve Španělsku. "Převody více tisíc eur na jeho mobilu ale podle policie nepocházely z distribuce tiskovin," uvedl list.

Okrádala organizaci pomoci

Osm let stahovala zaměstnankyně spolku sociální pomoci, který se zasazoval také o postižené, ve Štýrském Hradci peníze této organizace, aby vylepšila svou vlastní sociální situaci, napsaly OÖN. Způsobila škodu skoro 570 000 eur. Za to dostala čtyři roky nepodmíněně.

Pracovala v organizaci mnoho let, proto měla přístup k jejím kontům a podpisové právo. Od roku 2010 si brala měsíčně více tisíc eur, aby napravovala chybně vykalkulovanou opravu a vybavování převzatého domu. Nechávala si svůj plat vyplácet dvakrát a pravidelně peníze vybírala, zaznamenávala ale menší výši částek. Dlouho se na to nepřišlo, až kontrolní úkoly převzal nový pokladník. Žena se mu okamžitě přiznala. K výpočtu způsobené škody si pak vzal týden dovolené…

Po zjištění věci chtěla nemovitost prodat, z výnosu vyrovnat úvěr a škodu organizaci nahradit, ale prodejní cena zdaleka nestačila a zůstává dlužna 530 000 eur. "Využila jste systému, který vám dal z velké části volnou ruku," poznamenal soudce.

34 orlích párů v Rakousku

V této sezoně zahnízdilo v Rakousku 34 párů orlů královských, ale vyvedly jen 48 mladých, uvedl Volksblatt ze zprávy ochranné organizace ptactva BirdLife. Vinu na tom má podle expertů poměrně chladný duben, který postihl hnízdění ve volné zemědělské krajině s častějšími povětrnostními poruchami než v lese.Od začátku roku uhynuli nejméně tři orli, populární Artemisia byla v květnu postřelena v Zurndorfu a musela být utracena (v prvním roce života se proletěla přes Řecko, Nizozemsko, Belgii a Lucembursko do Francie, jak i náš web informoval). Orli královští mají rozpětí křídel 180-210 centimetrů.

Na snímku je Artemisia.

Lidem neuletěla…Zdroj: Deník/BirdLife

Pivo za jedlý olej

Firma Lesch ve Thalmässingu ze středního Francka využila reklamního gagu mnichovského pivovaru Giesinger ke kuriózní výměně, píše Donaukurier. Smění 22 000 litrů jedlého oleje za stejné množství piva.

Pivovar v červnu v sociálních médiích uvedl, že jeho hosté mohou pivo platit přechodně také jedlým olejem, který v tu dobu gastronomii kvůli válce na Ukrajině chyběl. Lesch, který vlastně shromažďuje starý olej k výrobě bio-pohonných hmot, naopak na jaře nakoupil na Ukrajině 22 000 litrů tohoto produktu, aby podle vlastních údajů podpořil tamní hospodářství. Teď má být vyměněn. "Ještě uvažujeme, co s takovým množstvím piva uděláme," řekl mluvčí společnosti Hubert Zenk. Jisté prý je ale, že nebude rozprodáno, chtějí jej užít k dobrému účelu. "A také zaměstnanci Lesche z toho něco mají mít," uzavřel DK.

Odškodní fotku z havárie

Deník z Donaustadtu převzal pro své čtenáře dvě zprávy z USA, které mohou zajímat i naše.

V lednu 2020 zahynuli basketbalový profesionál Kobe Bryant (41), jeho 13letá dcera Gianna a sedm dalších cestujících při pádu vrtulníku na cestě k basketbalovému turnaji dívčích týmů. "Protože se fotografie z místa nehody dostala na veřejnost, vdova zažalovala," uvádí list. Soud v Los Angeles přiznal Vanesse Bryantové 16 milionů dolarů, protože obrázky ostatků lidí byly zveřejněny nepřiměřeným způsobem. Pracovníci kanceláře šerifa a hasiči bez služebního důvodu fotografovali oběti na místě nehody a následně ukázali i nezúčastněné osoby například v barech.

Jiná zpráva informuje o nejmladším člověku, který kdy obletěl v ultralightu sám kolem světa. 17letý britsko-belgický pilot Mack Rutherford odstartoval před pěti měsíci z letiště v Sofii k poslední etapě své cesty. Zaznamenal to na svém facebooku.

Jeho světové prvenství zaznamenala Guinnessova kniha rekordů.

Rutherford patří k letecké dynastii. Jeho otec je profesionálním pilotem, matka létá pro zábavu a jeho starší sestra Zara v lednu dokončila také svůj sólový oblet Země - ve svých 19 letech byla nejmladší v historii, které se to povedlo. Na snímku je Mack ve svém ultralightu.

Mladík, který obletěl svět.Zdroj: Deník/Macksolo.Com

Vinnetou a premiér…

Aférka kolem zastavené distribuce knížek o mladém Vinnetouovi z rozhodnutí nakladatelství Ravensburger stále doznívá v německé veřejnosti. Teď se ozval i bavorský premiér Markus Söder, podnícený k vyjádření twitterem poslance Bundestagu Floriana Hahna (CSU). Ten na sociální síti napsal: "Vinnetou je o porozumění mezi národy a o přátelství. Z toho odvíjet upozorňování na rasové předsudky a diskriminaci je už dostatečně slaboduché. Že ale před tím ,klekne´ nakladatelství a knížku stáhne z trhu, je stejně zbabělé jako absurdní." Předseda vlády Söder tento příspěvek sdílí a komentoval jej slovem: „Absolutně…“

To rozvířilo novou debatu. „Old Söderhande, moudře jsi promluvil, howgh!" přidal se k premiérovi jeden z uživatelů. Jiný ho ale zkritizoval: "Kde populista vycítí šanci, samozřejmě naskočí na vlak…"

Velekoncert Helene na ZDF

Šest týdnů po mnichovskému největším koncertu Helene Fischerové a jediném jejím letos v Německu před 130 000 diváky bude 75minutový sestřih vysílat v sobotu 1. října od 21.45 veřejnoprávní televize ZDF.

Podváděla s veřejnými toaletami

49letá ředitelka firmy čistící služby z Bestensee je obžalována v Chotěbuzi z krácení daně o 1,2 milionu eur. Jde o dobrovolné platby klientů za použití WC na dálničních odpočívkách a v restauracích rychlého občerstvení. V letech 2005-08 měla zamlčet obrat této služby v osmi případech a tím krátit dosažené zisky. Předvoláno je 28 svědků.

Preclík, kulturní dědictví?

Cech pekařů Bádenska-Württemberska navrhl řemeslo pečení preclíků k zařazení na národní listinu čekatelů nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Záměr podpořil spolkový ministr zemědělství Cem Özdemir (56, Zelení) a mínil, že by mělo jít o přeshraniční iniciativu, protože preclíky jsou doma také v Bavorsku, Rakousko, Švýcarsku a Alsasku. Bavorská ministryně Michaela Kaniberová už o tom vedla rozhovory s kolegy sousedních zemí.

Bavoři nicméně nejsou spokojeni s přesvědčením Özdemira, že nejlepší preclíky jsou švábské. Ve svém vystoupení v rodném Bad Urachu ve švábské Albě řekl: "Bavoři si myslí, že jejich preclíky jsou nejlepší, a my víme, že nejlepší jsou ty naše." Faktický rozdíl mezi nimi je, že ty švábské mají zpravidla tenčí "rukávy", přibližuje DK.

Pečivo jako kulturní dědictví?Zdroj: Deník/DK

Míní, že u Özdemira hraje roli také lokální patriotismus. "Podle legendy měl dvorní pekař z Urachu Frieder vymyslet louhované preclíky ve strachu před smrtí v roce 1477," píše. Hrabě Eberhard ho chtěl pověsit za drzost, ale dal mu ještě jednu šanci - když dokáže během tří dnů upéct chleba, kterým třikrát projde světlo slunce, bude jeho život ušetřen. A podařilo se - zasvítilo skrze preclík…

Bavoři mají také svou legendu. Pekař z Mnichova chtěl v roce 1839 oglazurovat své sladké masopustní preclíky. Místo cukrové vaty ale sáhl po louhu sodném, kterým čistil plechy. Když výrobek naservíroval královsko-württemberskému vyslanci Wilhelmu Eugenovi von Ursingen, byl ten z něho nadšený…

DK závěrem uvádí ještě jeden Özdemirův citát, totiž že v Berlíně je těžké dobré preclíky najít. Tím nejspíš vyhověl celé jihoněmecké pravlasti tohoto pečiva…