Seděl na tribuně v protikoronové roušce v duhových barvách. Na twitteru k tomu napsal, že je to "jasné vyjádření proti vytěsňování a pro svobodu a toleranci", a dodal, že také na úřadu vlády ten večer visí duhová vlajka. Už před tím vyjádřil na twitteru zklamání z rozhodnutí UEFA o odmítnutí žádosti mnichovského starosty Dietera Reitera o povolení duhového nasvícení stadionu. Mělo být protestem proti zákonu, "který omezuje právo mládeže na informace o homosexualitě a transsexualitě v Maďarsku".

Duhová vlajka je symbolem akceptance a rovnoprávnosti lidí, kteří se neidentifikují s tradiční dělbou rolí muže a ženy nebo s jinými normami pohlaví a sexuality, dodává PNP.

Za humny bouřilo

Už v úterý navečer postihly bouřky a silný déšť Horní Rakousy. Na 900 hasičů pumpovalo při 156 zásazích vodu ze sklepů a odstraňovalo padlé stromy. Vrstva krup měřila až tři čtvrtě metru a musely ji odklízet i těžké stroje jako na snímku v Pinsdorfu. Jen v zemědělství byly způsobeny škody za 22 milionů eur - bouřková fronta široká asi třináct kilometrů těžce zasáhla na 40 000 hektarů polních, ovocných a zeleninových kultur.

Na kroupy musely přijet bagry.

20 let vrahovi škrtiči

Soud v Innsbrucku poslal ve středu na 20 let do vězení 34letého, který loni v červnu v Imstu škrtil a polštářem udusil 31letou manželku. Tělo pak vhodil do Innu. Senát mu přiznal kajícné doznání a jednání v afektu jako polehčující okolnosti, píší OÖN. Přitěžovala mu naopak předchozí odsouzení a to, že čin spáchal na manželce.

U soudu líčil, že od roku 2018 se hádali vždycky kvůli finančním problémům. Tak tomu bylo i v kritickém dnu. Žena ho urážela a on už to prý nemohl slyšet. Po vzájemném napadání ji chytil za krk a tlačil, až se nemohla hýbat, uváděl v pláči. Protože její oči byly otevřené, "položil jí" na obličej polštář. Že stisknutí krku nebylo příčinou smrti, se dozvěděl až mnohem později z obžaloby.

Bezvládné tělo naložil do auta a z mostu je hodil do řeky. Rozeslal z manželčina mobilu zprávy naznačující, že chystá sebevraždu, a ohlásil její zmizení. Text SMS zpochybňovala její sestra a přítelkyně, protože žena takto nepsala. Po několika dnech tlaku rodiny se pachatel přiznal. Mrtvola byla nalezena v Innu více než po týdnu.

Laptopy školákům

Na podzim bude rakouským žákům pátých a šestých tříd rozdáno kolem 150 000 laptopů a tabletů. Školy k tomu musely vypracovat koncept digitalizace a projekt potvrdit grémia partnerů - rodiče, učitelé a žáci. Pro se rozhodlo 93 % škol, v Burgenlandsku a v Tyrolích všechny. Rodiny žáků se musejí podílet na nákladech ze čtvrtiny, tedy částkou kolem 100 eur. Přístroje pak přejdou do vlastnictví žáků. Sociálně slabší rodiny mohou být od platby osvobozeny. Koncové přístroje se čtyřletou zárukou dostanou i učitelé - tři na třídu z rozpočtu spolkového ministerstva, zbytek mají hradit spolkové země. Projekt bude stát 250 milionů eur. Do roku 2023 mají být všechny spolkové školy vybaveny širopásmovým optickým připojením.

Akrobat chytal vejce

Po tříleté přípravě a tréninku se Günteru Schachermayrovi ze Steyru, stuntmanovi Vespy, podařila bláznivá akce, napsal Volksblatt. Na letišti v Hofkirchenu rozjel svou Vespu bez předního kola. Stále bez zastavení chytal za jízdy syrová vejce, které mu nahazovali z italské tříkolky, a vozil je k dalšímu vozidlu, kde z nich kolega připravoval omeletu. Pánvičku s hotovým jídlem dovezl Schachermayr k porotě. "Teď se svým týmem doufá v další zápis do Guinnessovy knihy rekordů," končí list.

Akrobat…

Radniční služební e-kolo

Město Freyung "přesedlalo" - kratší služební cesty teď mohou být vykonávány na elektrickém kole v ceně kolem 2000 eur, píše PNP. Městu je daroval regionální provozovatel energetické sítě Bayernwerk, "aby podpořil v obcích mobilitu šetrnou k životnímu prostředí a udělal lidem chuť na tato kola", jak řekl vedoucí oblasti André Zorger. Ve Freyungu na e-kole budou jezdit zaměstnanci správy. "Starosta Olaf Heinrich přiznal, že se privátně brání elektrokolo užívat, ale to služební podle něho určitě účel splní," uvedl list. Kromě toho město poskytne místo pro pět nabíjecích stanic pro akumulátory e-kol k využití veřejností.

Sťal sochu Panny Marie

Osm měsíců po "stětí" mariánské sochy "dozdobené" antikoronovou rouškou ve Straubingu vypátrala policie pachatele, tehdy 20letého. Protože vyšetřování nenašlo religiózní nebo extrémismem vedený motiv činu, obvinilo mladíka jen z poškození věci ve veřejném majetku, píše PNP a uvádí podrobnosti - 22. října našel policista na cestě do práce hlavu sochy u vchodu do jezuitského kostela. Převrácená poškozená socha ležela uvnitř.

Ničitel…