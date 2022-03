Zdroj: Deník/EurocommVědci porovnali data se vzorky oolitů z Rakouska a z dalších oblastí od Francie po východní Ukrajinu a od Německa až po Sicílii. Předpokládají, že tvůrce sošky před 30 000 lety zvolil materiál díky jeho snadné opracovatelnosti. Složení horniny je statisticky neodlišitelné od vzorků ze severní Itálie nedaleko Lago di Garda. V úvahu by mohla připadat ještě další oblast původu materiálu, a to na východní Ukrajině, více než 1600 kilometrů vzdušnou čarou východně od Willendorfu. Vídeňská univerzita plánuje další interdisciplinární výzkum zaměřený na historii alpských oblastí.

15 let za navedení k loupeži

Desetkrát trestaný 51letý odsouzený za vraždu hostinského z Lambachu nohou od židle v roce 2006 na 20 let teď dostal 15 let k tomu. Na vycházce z basy ve Steinu navedl šestkrát trestaného 23letého k přepadení supermarketu ve Stadl-Pauře. Ten byl za tento čin potrestán vězením na 11 let a osm měsíců.

Stařenka umrzla

Pohřešovanou 82letou ze Zwettlu v okrese Urfahr-venkov hledaly policejní hlídky, psovodi se psy-záchranáři, vrtulník, dva sbory dobrovolných hasičů, sanitka, letka dronů. Nakonec ji nalezl ráno zaměstnanec na území firmy asi kilometr od jejího bydliště. Přes noc umrzla, uvedly OÖN.

Zemřel kolega sporťák

V noci na úterý zemřel po krátké nemoci v Moosburgu u Klagenfurtu Sigi Bergmann (84), po desítky let sportovní redaktor ORF, kterého poslouchali i jihočeští příznivci především boxu. Promovaný historik a germanista byl v televizi od roku 1968, mj. moderoval od roku 1975 po 17 let televizní Sport am Montag. Za kariéru komentoval 4000 boxerských duelů, také ty Muhammada Aliho o titul, přátelil se s mistrem Evropy Hansem Orsolicsem. Byl u 20 olympijských her, poprvé 1968 v Mexiku, ale ještě také 2016 u boxu v Riu. Kromě boxu komentoval závody saní, lyžování a fotbal. Kromě sportu byl vysloveným přítelem opery - absolvoval také studium klasického zpěvu.

Silná slečna žirafa

Žirafí holčička narozená koncem ledna ve vídeňské zoo Schönbrunn se jmenuje Amari, což v jazyce Yoruba znamená "Silná", informují OÖN. Vychovali ji ošetřovatelé zahrady, protože nezkušená matka ji nechtěla kojit. Amari tedy dostávala mléko holštýnských krav, postupně obohacované senem a listím. Žirafí stádo si na mládě zvyklo. Výběh je už otevřen, ale Amari se drží většinou v zadní části.

Místo vakcíny slaný roztok…

Bývalá zaměstnankyně očkovacího centra Schortens (okr. Friesland) připravila loni v dubnu kolegům z aplikačního pracoviště místo protikoronového přípravku isotonické roztoky pro patnáct osob, nebo jimi vakcínu tak ředila, že nepůsobila. Teď je stíhána v Oldenburgu za ublížení na zdraví. Motivem jednání podle žalobců byl nesouhlas s opatřeními k tlumení pandémie.

Nutil Bulharku k prostituci

39letý muž je souzen v Mnichově za těžký obchod s lidmi za účelem prostituce, vyděračský únos a kuplířství, píše Donaukurier. Všechna obvinění popírá.

Poškozená Bulharka, která neumí německy, byla dlouhá léta závislá na obžalovaném. Zastrašena jeho násilím pro něho prostituovala a odevzdávala mu veškerý výdělek. Po několika letech takového života v Rimini přišli v roce 2012 do Mnichova, odkud se jí roku 2016 podařilo utéct. Dál prostituovala, až ji kuplíř vypátral v Düsseldorfu. Odvezl ji násilím autem do Mannheimu a pak vlakem do Mnichova. Po několika hodinách s pomocí jednoho klienta znovu utekla. Obžalovaný to vykládá jinak. Jeho dřívější životní partnerka, se kterou má dceru, si peníze vydělané prostitucí ponechávala. Také o nějakém únosu z Düsseldorfu prý nemůže být řeč. Šla s ním dobrovolně…