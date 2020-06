Jak uvedla předsedkyně představenstva jihočeských nemocnic Zuzana Roithová, budějovická nemocnice na podzim zvýšila proočkovanost na chřipku z 20 na 40 procent. „Zatím nevíme, zda je souvislost mezi lehčím průběhem COVID-19 u naočkovaných pacientů. Neexistuje na to dosud analýza, ale souběh onemocnění může mít fatální následky,“ upozornila s tím, že by Státní zdravotní ústav měl provést srovnání dostupných dat.

„Je pravděpodobné, že imunita vytvořená na chřipku, může zvýšit potenciál organismu,“ řekla Roithová.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se tímto tématem jeho resort již zabývá. „Česká republika není ze zemí, kde by se příliš očkovalo proti chřipce. Minulý rok se část vakcíny dokonce pálila,“ dodal.

ZAJISTÍ VAKCÍNU NAVÍC

Počítají však se zajištěním o 20 až 30 procent více dávek než v předchozích letech. „Půjde asi o milion dávek, očkovat by se měly především rizikové skupiny jako senioři, kterým to hradí zdravotní pojišťovny,“ upřesnil s dovětkem, že pro složky záchranného systému by bylo vhodné také zařídit bezplatnou vakcinaci.

Podle jeho slov by obě nemoci současně mohli být pro pacienta ohrožující. Jak dodala Zuzana Roithová: "To se právě přihodilo v Itálii, kde se současně potkala chřipková a koronavirová epidemie. "Proto se ředitelé dalších nemocnicích v kraji snaží o proočkovanost zdravotnického personálu. Bylo by však vhodné nemocnice zbavit poplatku za vakcínu," podotkla směrem k ministrovi, že strategické skupiny by si tento krok zasloužily.