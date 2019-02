Růžová, červená a lesk vévodí valentýnské kolekci, do níž se prvně v životě pustila oděvní výtvarnice Nicole Matéffy. Návrhářka z Českých Budějovic o ní začala uvažovat před dvěma měsíci, pracovat zhruba v půli ledna a poslední sukně došívala pět minut před tím, než je měla veřejně představit.

Inspirovat se nechává pokaždé něčím jiným. Teď zrovna Valentýnem. „Prožívám skvělé období rozkvětu, je to jízda a k němu prostě patří láska a štěstí," vysvětluje ve svém studiu na českobudějovickém sídlišti Šumava. V tematické kolekci má asi 20 věcí. Patří k nim sukně, halenky zvané top, šátky, flitrové doplňky. „Kousky do šatníku, které se mohou přiřadit i k obyčejným věcem, třeba jedna sukně půjde v létě přes plavky na pláž, jiná se dá vzít do divadla. Zásadní je lesk, který beru jako oslavu hezkého okamžiku, a výraznost," popisuje Nicole Matéffy, jež z materiálů využila látku lehkou společenskou, tyly, úplet a flitry.