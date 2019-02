České Budějovice - V českobudějovické Slavii zahájil provoz klub Highway 61. Bude hrát hlavně jazz a blues. První koncert obstaral americký trombonista

Koncert skupiny He Band a Freda Wesleyho v novém jazzovém klubu ve Slavii. | Foto: Deník/Václav Pancer

Vydařenou premiéru má za sebou nový budějovický Jazz and blues club Highway 61. Pro první hosty v nově upravených prostorách KD Slavie připravil na páteční zahajovací koncert lahůdku, vystoupení nejvýrazněj᠆šího trombonisty světa Freda Wesleyho a jeho kapely New JB´S. Na své si přišli i milovníci reggae a funky, kterým zahrála budějovická kapela He Band.

Jen o den později si hosté klubu užili Stonefree Czech Experience v čele s Dani Robinsonem. „Start se vydařil, jsem spokojený jak s hudební produkcí tak s návštěvností," pochvaloval si dramaturg Jiří Grauer. V létě bude nový klub hostit méně koncertů než po zbytek roku, ale milovníci dobré hudby se mohou těšit na další jedinečné vystoupení už zítra. V Highway 61 zahraje Laco Deczi a Celula New York.