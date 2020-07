Vojenský prostor dnes křižují turistické trasy a cyklotrasy, které z větší části vedou po jeho okraji. Výletníci na ně mohou výhradně o víkendech a svátcích. Nicméně toto území s krásnou zachovalou přírodou pořád zůstává vojenským prostorem, kde se odehrávají vojenská cvičení.

„V prostoru se používá opravdová ostrá munice,“ důrazně varuje Peter Arvay, zástupce náčelníka Střediska obsluhy výcvikových zařízení (SOVZ) Boletice. „Veškerá munice, ať z ručních zbraní, munice používaná u letectva nebo munice z jiných pozemních zbraní, je vždy nebezpečná! Může se tam nacházet munice a vojenské bojové prostředky používané k osvětlovacím účelům, stejně jako prostředky nástražné, výbušné, dýmové a jiné. V cílových a dopadových plochách vojenského prostoru může být celá škála podobných fragmentů. A nikdo nemůže garantovat, že některý z nalezených zbytků nezpůsobí zranění.“

Neznamená to, že vojsko zanechává prostor po cvičení v nebezpečném stavu. Procházejí ho pyrotechnické týmy a provádějí jeho sanaci. „Tak devadesát devět procent munice lze nalézt a bezpečně zneškodnit,“ vysvětluje Petr Arvay. „Ale když do cílového prostoru střílí současně pozemní vojsko a letectvo, nejde registrovat každý výstřel a přiřadit k němu patřičný dopad nebo výbuch.“

LIDÉ NEDBAJÍ CEDULÍ

Páteřní silnice Boletickem je víceméně hranicí vojenského území. Jedna strana je v současnosti dnes už civilním územím, druhá ale i nadále vojenským, kolem dokola označeným několika tisíci nepřehlédnutelných varovných a zákazových cedulí. Ty však některé z civilistů nezastaví. Vydávají se do zakázaných míst na houby nebo je láká zblízka prozkoumat rozstřílená vozidla a jinou vojenskou techniku. „Jsou tam vidět například nákladní a osobní vozidla, vysloužilá bojová technika, jako jsou třeba bojové vozidlo pěchoty nebo starý tank. Jsou to cíle pro navádění střelby z minometu, dělostřelectva či z letadla nebo slouží jako taktické orientační body,“ objasňuje Peter Arvay. „Lidi jsou zvědaví, jdou se podívat, jak je ta technika rozstřílená.“ Torza s roztrhanými kusy plechu, zdeformovanými ocelovými profily jsou plná ostrých hran. Zvědavcům tak hrozí poranění.

Mimo vyznačené cesty ale hrozí turistům i jiné nebezpečí, jako pád do prohlubní po okopech pro techniku i jednotlivce, která jsou dokonale maskovaná vysokou trávou.

Cesty v celém vojenském prostoru jsou opatřeny závorami, jež uzavírají nebezpečnou lokalitu, ve které se právě odehrává výcvik.

SEM ODPADKY NEPATŘÍ

Někteří lidé navíc prostor znečišťují odpadky. A vůbec jim nevadí, že polovina území leží v Chráněných krajinných oblastech Šumava a Blanský les a rozkládá se zde evropsky významná lokalita Natura 2000 s chráněnou ptačí oblastí. Vojáci se musí chovat přísně ekologicky, ale bezohledným lidem je to jedno. „Nedávno jsem musel poslat naše hasiče zlikvidovat ekologickou havárii, kterou způsobil ten, kdo na dvou místech vyhodil z auta kanystr s olejem,“ uvedl zástupce náčelníka jeden z případů. „Dneska ráno jsem u silnice našel tři plechovky, které tam ještě včera večer nebyly.“ Vojáci kolem silnice nacházejí leccos, třeba i zbytky aut z autoservisu či komplet celou sadu vyhozených zimních pneumatik.

Zpřístupnění prostoru je vstřícný krok armády vůči veřejnosti. Pořád je to ale v první řadě vojenský prostor určený k výcviku armády. Lidé by to měli mít na paměti, respektovat status krajiny a dbát na bezpečnost.