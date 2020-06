Na tradici prvorepublikových říčních lázní chtějí navázat v Českém Krumlově. V jižním meandru Vltavy mají vyrůst hned tři.

„Jde o společný projekt dvou členů Destinačního managementu oblasti Český Krumlov, Českokrumlovského rozvojového fondu a Sdružení cestovního ruchu,“ přiblížil ředitel DMO Miroslav Březina. „Jedna plovárna bude před domkem Egona Schieleho, druhá v místech původní historické plovárny na rohu městského parku a třetí by měla být naproti hotelu Růže.“

Do konce června se zpevní vstupy do vody, vybagruje se bahno ze dna a se začátkem prázdnin by říční plovárny měly být zprovozněné.

„Příští týden by se mělo začít bagrovat u ateliéru Schieleho,“ přidal podrobnosti Martin Lobík, předseda Sdružení cestovního ruchu. „Nicméně hlavní plovárna bude na rohu parku. Tam bude posezení a pár stánků, na travnatém hřišti v parku vznikne i nové komunitní centrum se zázemím.“

Kavárnička bude nejspíš i v Schieleho domku, pod kterým jsou rozsáhlé travnaté plochy jako stvořené k lenošení u vody. „Na břehu řeky měl být písek a lehátka, k půjčení budou paddleboardy, frisbee nebo třeba pétanque.“

Ožije i městský park

„Park býval centrem sociální interakce a střetávání komunity města a my máme vizi, jak z něj udělat komunitní místo pro mládež, rodiny s dětmi, dospělé i seniory,“ vysvětluje Oldřich Hluško ze spolku Paventia. „Chceme do blízkosti plovárny přivést další aktivity, jako jsou například muzikohrátky pro děti, kurzy znakování pro batolata, jóga nebo kardio cvičení, ale i koncerty, grilování nebo dětské oslavy.“

V nabídce bude i hlídání dětí za úplatu a také animační programy.

V souvislosti s plovárnami se přímo nabízí otázka, a co v létě s vodáky? Sezónní vodácká dálnice bude muset být na plovárnách odkloněná k pravému břehu Vltavy. „Jedná se s plavební správou o tom, že by se vybójkoval nějaký koridor, aby plavce neohrožovaly rafty a kanoe,“ dodává Martin Lobík.