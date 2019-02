České Budějovice – Novodobí "šmejdi" děsí lidi vylhanými historkami o tom, že je naše populace promořená parazity. Na jejich odstranění pak důvěřivcům nabízejí předražené metody a léky.

Ilustrační foto | Foto: Roman Kuchta

Smyšlené informace, které až hraničí s šířením poplašných zpráv, používají internetoví podvodníci. Sázejí přitom na zájem lidí o vlastní zdraví a děsí je hrůzostrašnými historkami o tom, co vše v lidském těle mohou napáchat paraziti. „Jsou to lživé kampaně,“ vzkazují vědci z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR v Č. Budějovicích.



Podle Romana Kuchty, odborníka Parazitologického ústavu, není důvod se nechat tvrzením těchto moderních „šmejdů“ vystrašit. „Paraziti jsou u lidí ve střední Evropě poměrně vzácní, často ani u zdravého člověka nejsou příčinou žádných obtíží a jejich diagnostika je velmi přesná. Pokud odborná laboratoř parazita u pacienta nenalezne, parazit se u něj s nejvyšší pravděpodobností skutečně nevyskytuje,“ zdůrazňuje parazitolog.

Nejčastější bludyPodvodníci například tvrdí, že tisíce lidí ročně umírají kvůli parazitům a promořena je jimi většina populace. Nesmyslem jsou i tvrzení, že se paraziti vyskytují ve spoustě potravin na trhu a mohou způsobovat rakovinu. Zcestný je i výčet příznaků, jako je nachlazení, alergie, zápach z úst, únava, kruhy pod očima apod.



Podvodníci ovšem výsledky lékařských vyšetření zpochybňují, přidávají nepřesné, zkreslené či úplně smyšlené informace s odvoláním na neexistující odborníky z neexistujících vědeckých pracovišť, používají odpudivé snímky, na nichž ale ve skutečnosti nejsou lidské orgány prolezlé nezvanými hosty, ale většinou zvířecí paraziti ve zvířecích tkáních.



To vše dělají s cílem prodat důvěřivým lidem předražené přípravky, jež údajně působí univerzálně proti parazitům. Jak ale vysvětluje Oleg Ditrich z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, takový lék ani nemůže existovat. „Když se doporučuje prostředek či metoda proti parazitům, aniž by se rozlišovaly jejich druhy, jde s naprostou jistotou o podvod. Je mnoho velmi rozmanitých parazitů s velmi odlišným metabolismem a ani teoreticky nemůže existovat univerzální prostředek, který by účinkoval proti každému z nich. Musel by být tak toxický, že by zabíjel i hostitele, tedy člověka,“ argumentuje Oleg Ditrich.



Nabízené bylinné výtažky jsou proti parazitům neúčinné, ale lidskému tělu neškodné. Nebezpečná mohou být ale takto prodávaná antiparazitika. Člověk by je vždy měl brát jen pod dohledem lékaře a už vůbec ne preventivně. V opačném případě riskuje zdraví. Platí to i o tzv. mistrovských minerálních roztocích.