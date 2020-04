Horní Rakousy hlásily v neděli 1920 infikovaných a 20 mrtvých – v sobotu zemřeli 77letý muž a 73letá žena z Vöcklabrucku, večer uvedla zemská správa další oběť, ale neupřesnila ji. V okresech při české hranici měly Rohrbach 124 (219 na 100 000 obyvatel), Freistadt 98 (147) a Urfahr-venkov 259 (303).

V neděli dopoledne oznámila hornorakouská vláda, že se uzdravil první nemocný koronavirem v této zemi. 80letý pacient z Puchenau se nakazil při lyžařské dovolené v Tyrolsku a virus byl u něho prokázán 5. března.

Sobotní výnos, který zakazuje setkávání v uzavřeném prostoru více než pěti osob nežijících ve společné domácnosti, o němž jsme na webu informovali, vyvolal značný nesouhlas. Podle znalce ústavního práva Bernda-Christiana Funka jde příliš daleko, vidí v něm ovlivňování privátní sféry, které podle něho může být přípustné například jen při nařízených domovních prohlídkách. Tajemník SPÖ Christian Deutsch má rozhodnutí za zcela neakceptovatelné, ministr zdravotnictví Anschober jím podle něho „poděkoval obyvatelstvu za dosavadní připravenost ke spolupráci tím, že umožnil policii čmuchání v domácnostech“.

Ministerstvo v každém případě rozhodnutí podle protiepidemiologického zákona upřesnilo – omezuje v uzavřeném prostoru společnou přítomnost členů rodiny a více než pěti cizích lidí. Je-li rodina například čtyřčlenná, může k ní přijít na návštěvu dalších maximálně pět osob.

Milion náhodou

Vídeňská důchodkyně (60) chtěla v trafice podat lotto, obdobu naší sportky, a zjistila, že sázenku zapomněla doma. Vyplnila tedy novou s pěti náhodnými tipy – a vyhrála jako jediná sázející první pořadí, rovných milion eur, píše Volksblatt. Prvního dubna jí společnost výhru vyplatila. Nečekané zmnožení majetku jí vylepší jistotu na stáří, ale něco taky rozdá sociálním a humanitárním organizacím – tak to dělala vždycky, ale dnes je to obzvlášť důležité, uvedla. Zpráva dodává, že původně zvolená čísla, která sází stále stejná už 30 let, by jí moc radosti neudělala – vynesla by jí jedno třetí pořadí…