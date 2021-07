Nenajdete ji v klášterní zahradě, ale samostatně na boční straně kláštera. Zahrada květů je splněným snem borovanského zahradníka Pavla Chlouby, který vznik této zahrady inicioval a také ji vytvořil.

V romantickou Zahradu květů proměnil předchozí bylinkovou zahradu obklopenou ze všech stran zděným plotem. „Vždy jsem toužil, aby tento prostor byl mnohem více romantický, protože si myslím, že má obrovský potenciál,“ svěřil se. „Zahrada je ze všech stran chráněná zdivem a budovou borovanského zámku, díky tomu zde panují jiné mikroklimatické poměry než v otevřeném terénu. Leží v centru městečka a tím může mít pro místní význam jako odpočinkové, klidové místo, kde se mohou těšit pohledem na rozkvetlé rostliny.“ Ale může se stát i půvabným zákoutím pro svatební fotografie. „Uvažoval jsem o ni jako o zahradě svatební, proto je vytvořená v romantickém duchu,“ říkal Pavel Chlouba. „Jsou tu zasazené růžové růže a spousta hortenzií, které jsou převážně bíle kvetoucí. Efekt bílé barvy je tu nejsilnější. Zjara tu pak vykvete kromě narcisů více než stovka tulipánů růžovozelené a bílozelené barvy.“

Město zahradu zrekonstruovalo na podzim. Nejprve ale bylo třeba zrenovovat i zdivo kolem zahrady, v němž vznikla nová mřížovaná brána do sousední ulice. Ale i před ní mezi kamennou dlažbou rostou květiny. „Jsou této skutečnosti přizpůsobené. Zvolil jsem tam ohebné jemné trvalky, které se ohnou a bez poškození vydrží, když se brána otevře,“ vysvětlil zahradník. „Brána slouží jako upoutávka na zahradu, aby tam kolemjdoucí mohli nahlédnout a pak se do ní přijít podívat hlavním vchodem. Brána je důležitá i z hlediska údržby zahrady při odvozu větších rostlinných zbytků, aby se s nimi nemuselo přes zámecký areál.“

Nové koncepci zahrady musely uhnout i čtyři stromy, které v ní rostly. „To pro mě jako milovníka stromů bylo obzvláště těžké rozhodnutí,“ přiznal Pavel Chlouba. Se dvěma jeřáby, hrušní a muchovníkem se jen těžko loučil, ale nebylo zbytí. Specializovaná firma je vyhloubila a odvezla přesadit jinam. Nyní v zahradě stojí naproti sobě dvojice javorů s kulovitou korunou, pod nimiž mohou návštěvníci usednout na lavičky. Kvůli proticovidovým opatřením vyšlo první otevření zahrady na dobu, kdy v ní místo barevných květů převládala zelená barva. Ale to se brzy změní. „Rostliny jsem se snažil zvolit tak, aby to byla zahrada, co nejvíce kvetoucí,“ popisoval Pavel Chlouba.

„Základem bohatého kvetení jsou zejména hortenzie. Jsou tu vysazeny ve čtyřech druzích v počtu třiceti kusů. Také podzimní rostliny, například květiny příbuzné astrám. Zvolil jsem rovněž keř – vilín odrůdy Jelena, který rozkvétá už v únoru a v březnu je v plném květu. V přední části kolem lavičky pokvetou trvalky v odstínech bílé, růžové a modré barvy. Po obeliscích se povinou pnoucí růže a pod nimi rostou další růže s jednoduchými květy velmi dlouhého kvetení. Vedle lavičky přilákají hmyz takzvané motýlí keře, v zadní části je větší množství hortenzií latnatých. S velkým napětím budu sledovat, jak se zahrada vyvíjí. Doufám, že bude pěkná a opečovávaná s velkou láskou.“

Uprostřed zahrady nechybí vodní prvky v podobě kamenné fontánky a studny s vodou.