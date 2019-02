S Bertinými lázněmi je Libuše Kotilová podle jejích vlastních slov svázaná od narození. Její otec Jiří Kubička v nich působil jako lékař i jako ředitel. Podílel se také na založení lázní Aurora.



Jako generální ředitelka bude mít Libuše Kotilová na starost obchodní stránku obou lázeňských domů včetně ubytování a stravování. „Prioritně je potřeba uzavřít smlouvy na samopláteckou klientelu z velkých podniků, kteří nyní jezdí spíše nahodile,“ nastínila své plány. „Dále je nutné připravit se na uzavírku Bertiných lázní, které čeká od poloviny srpna rekonstrukce,“ dodala.



Podle informací zastupitele města Jiřího Vopátka, které uvádí na webové stránce třeboňské Strany zelených, zvítězila v roce 1997 ve veřejné soutěži na prodej lázní Aurora společnost Lavana. Libuše Kotilová v ní tehdy působila jako předsedkyně dozorčí rady. K privatizaci však nedošlo. Auroru získalo do majetku město.



Co říká nová ředitelka na z toho plynoucí spekulace kolem svého nástupu? „V roce 1996 jsem nastoupila do Aurory jako vedoucí obchodu. Poukázala jsem na nepravosti při přípravě jejich privatizace a byla na hodinu propuštěna.“



Sdělení o tom, že byla později jako zaměstnanec firmy Lavana pověřena koupí Aurory, Libuše Kotilová potvrdila. „Lázně Aurora byly na prodej a já jsem měla s privatizací lázní zkušenosti. O několik let dříve jsem jako starostka Třeboně vypracovala privatizační projekt na Bertiny lázně a zajistila jejich převod do majetku města,“ uzavřela.



A jak si hodlá poradit s fluktuací zaměstnanců lázní? „Ráda bych, aby se lázeňské týmy usadily. Pak bude spokojenější i lázeňská klientela,“ zní její předsevzetí.

Životopis Libuše Kotilové

vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor mykologie

pracovala v Botanickém ústavu Akademie věd v Třeboni

byla zvolena starostkou města Třeboň

pracovala jako vedoucí obchodu v lázních Aurora

stala se předsedkyní dozorčí rady ve firmě Lavana

pracovala jako manažerka firem Envi a Enki