Postavil a restauroval jej vlastnoručně Peter Fürbass, částečně z originálních dílů. Druhá jsou salcburská údolí Sulzbachu, třetí Hemmaberg v Korutanech. Pořad sledovalo až 1,176 milionu diváků, 32 procent. Foto: Deník/OÖN/ORF

Ježčí máma

Zdroj: Deník/OÖN/privat

Sabine Mayhoferová (53), poradkyně podnikatelů a psychoterapeutka z Lince, začala před čtyřmi roky pečovat o mládě ježka, které její syn našel v zahradě. Jak na to, jí poradila záchranná stanice v Mondsee, a paní převzala starost o další nalezence v okolí. Brzy jich měla doma pořád šest, sedm. Když jich loni v prosinci bylo 27, založila facebookovou skupinu "Stadtigel Linz". Dnes má přes 300 členů a dohromady pečuje o asi 300 ježků ročně, píší OÖN. Paní Mayhoferová se stará o akutní stavy a pak je předává „k vykrmení“ dalším asi 60 lidem. U ní „bydlí“ stále pět až dvacet zvířátek; zvykl si na ně i jejich pes. Volají jí turisté, cyklisté i zahradníci, kteří našli opuštěné bodlináče a potřebují radu. Zažívá i překvapení – jedna dáma chtěla, aby hned přijela, že našla ježka v ložnici. Jak se do prvního patra dostal, je i pro paní Mayhoferovou záhadou.

„Oslabená mláďata se musí krmit z injekčních stříkaček mlékem pro koťata nebo štěňata každé dvě hodiny, což je náročný úkol, ne vždycky úspěšný – i u Mayhoferových uhyne na 60 procent ,kojenců´,“ poznamenávají OÖN. Popisují pak, že ježek má kolem 8400 bodlin, při narození váží 12-25 gramů a dospělý až 1,4 kilogramu. Aby přečkal zimu v přírodě, musí vážit alespoň 600-700 gramů.

Běžel 200. maraton

Zdroj: Deník/OÖN/privat

Jižní Čechy mají svou hvězdu vytrvalosti – Zdeněk Kopecký (83, Budvar ČB) běžel 11. října svůj 399.maraton v životě, s názvem MH koronavirus maraton v Berouně. Sto okruhů na bruslařské in.line dráze zdolal za 5:39:42. Svého rekordmana v počtu absolvovaných startů v této disciplíně mají i Horní Rakousy, a „kam se na nás hrabou“ - Herbert Orlinger (60) je prvním vytrvalcem své země, který jich má dvě stovky. Zatím poslední běžel o víkendu v bavorském Thurmansbangu v Bavorském lese, Dreiburgenland-Marathon po lesních a písčitých cestách ve dvou okruzích s celkovým převýšením 880 metrů, v chladu a za deště, na kluzkém terénu. Byl 41. v čase 5:10:52, píší OÖN.

V úsilí o dosažení dvoustovky startů letos absolvoval 16 maratonů, v posledních sedmi týdnech sedm. Jubilejní běh plánoval do Kapského Města, ale nakonec sáhl po bližším řešení. „Kdoví, kdy budu mít další příležitost,“ řekl listu. „S téměř sto kilogramy váhy a výškou 186 centimetrů není rozhodně ideální postavou vytrvalce, navíc po onemocnění v dětství mu funguje jen 71 procent plic,“ zmiňuje deník. S maratony začal v roce 2002, když mu prý cyklistické závody připadly příliš zdlouhavé. Často ho vidíme běhat i v Čechách, ale oběhal kdeco - „od Bostonu po Madeiru, od Loch Ness po Omán,“ popisuje list. „Závodil také v Rovaniemi na polárním kruhu a v Tokiu, nejvíc ho prý nadchl maraton v Londýně…“

Digitalizují učení

Od školního roku 2021/22 dostanou žáci spolkových škol s konceptem digitalizace v Rakousku od pátých tříd zdarma nebo silně zlevněné notebooky a tablety, píše Volksblatt. Týká se to i žáků, kteří pátou třídu opakují. Rodiče za počítače musí uhradit 25 procent pořizovací ceny. Zdarma je budou mít rodiny s minimálním příjmem, ty, které pobírají podporu, jsou osvobozeny od televizních poplatků na některé z dětí v předcházejícím roce braly vzdělávací podporu. „K zabezpečení vzdělávacího cíle mohou učitelé na dálku do provozního vybavení aparátu zasáhnout,“ uvádí list.

Volí Slova roku

Coronavirová pandémie dominuje volbě Slova roku 2020 v Rakousku, napsal Volksblatt. Lidé mohou hlasovat online do 1. prosince, výsledek bude vyhlášen dva dny nato. Návrhy sestavilo Středisko výzkumu rakouské němčiny při Univerzitě ve Štýrském Hradci ve spolupráci s tiskovou agenturou APA ze 1720 návrhů došlých od 1935 osob. Zahrnují například pojem „Slůně“ vyjadřující bezpečnostní odstup v době pandémie, prosté slovo „Corona“, ale také „povinnost roušek“, „varování před cestováním“, „reprodukční číslo“ udávající počet nakažených Covidem-19, apod.

Přinejmenším jeden kandidát nemá s nemocí nic společného – pojem “verblümeln”. Ten míří k ministru financí Gernotu Blümelovi jako synonym jeho „přikrášlení“, „odehrání pod stůl|“ nebo „určeno hloupým“, vysvětluje list. Blümel na vyšetřovacím výboru k aféře Ibiza prohlašoval, že při své ministerské práci nikdy nepoužil laptop a úřadoval přes mobil, ale četné fotografie to vyvrátily. Mezi kandidáty „Ne-slova roku“ je třeba také „imunita stáda“ nebo vyjádření kancléře Kurze: „Brzy nastane situace, kdy každý bude znát někoho, kdo zemřel kvůli koronaviru“, nebo jeho „Virus přijede autem“ při varování před cestováním do Chorvatska. Na Výraz roku kandidují mimo jiné „Buďte zdráv“, obvyklá rozlučková formulka, která za pandémie dostává nový rozměr. O Slovo mládeže usilují třeba “Boomer” (pro generaci rodící děti), “cringe” (něco obzvlášť trapného), ale také “no front” (označení, že něco neuráží nebo nezraňuje).

Mocnásobky nakažených

Počet pacientů v nemocnicích s koronavirem v Horních Rakousích se během dvou měsíců zpatnáctinásobil, píší OÖN. Prvního září jich bylo 22, z toho čtyři na intenzivkách, v úterý 27. října 332, v intenzivní péči 30. V zemi je 7500 normálních lůžek a 243 intenzivních. Do úterního večera bylo v Horních Rakousích pozitivně otestováno 14 042 lidí (od neděle +1208). Aktuálně je nemocných 4527 (nejvíc v Linci-městě 514), uzdravilo se 9355, zemřelo 102.

V Německu přibylo v sobotu 14 714 nově infikovaných, což je denní rekord. „Číslo jsou ale s jarem jen podmíněně srovnatelná, protože je daleko víc lidí testováno,“ píše PNP. Před týdnem bylo nakažených za den jen 7595. Celkově v Německu bylo pozitivních od začátku pandémie 449 275, zemřelo 10 098 osob.

Přibývá zdrogovaných řidičů

Zatím co řidičů přistižených pod vlivem alkoholu v Horních Rakousích kvůli koroně ubylo (od 0,5 do 0,8 promile na 1510, přes 0,8 pak 3530), přibylo lidí za volantem po požití drogy. Do konce září policie jich dopadla 852, zatím co za celý rok 2019 jich bylo 899.

V horách bylo víc nehod

V rakouských horách došlo v červenci, v srpnu a v září v některých týdnech i k více než 200 nehodám (jen v posledním červencovém týdnu ke 268), z toho celkem k devadesáti smrtelným, píší OÖN. Celkově v létě bylo mrtvých 122 (v Tyrolích 34). Zachráněných nezraněných bylo 1213, jindy průměrně 909. Celkově mělo nehodu 3204 lidí, o 30 procent víc než v ročním průměru posledního desetiletí.

Podmínka za usmrcení na požádání

Okresní soud v Pasově uložil ve středu rok a devět měsíců vězení podmíněně ženě, která loni 23. srpna odjela s přítelkyní k jezeru s úmyslem vjet do vody a společně utonout. Auto ale uvízlo v bahně. Kamarádka ji proto požádala, aby ji utopila. Vyhověla a pak si chtěla vzít život také sama. Protože nemohla najít nůž, použila prášky. Našel je ale rybář a zachránil ji. Přítelkyni už nebylo pomoci. O případu náš web exkluzívně informoval.

Norimberk nebude městem kultury

Kulturním hlavním městem Evropy 2025 nebude Norimberk, který se o tuto poctu ucházel vedle Saské Kamenice, Magdeburgu, Hannoveru a Hildesheimu. Evropská jury ve středu rozhodla, že jím bude Saská Kamenice. Evropská unie titul uděluje od roku 1985 vždy současně do dvou zemí. Druhý pro rok 2025 připadne Slovinsku. Německo jej získalo naposledy v roce 2010 (Essen). Hlavním městem kultury byly i Západní Berlín 1988 a Výmar 1999.