Řeč je o dvou nových laserových rychloměrech, které pro jihočeské dopravní policisty pořídil krajský úřad za 701 800 korun.



„Loňské počty tragických nehod ukázaly, že situace není příznivá,“ uvedl policejní ředitel Luděk Procházka. „Při sedmi nehodách došlo k dvaceti úmrtím. Z této statistiky vyplývá, že ze sedmi viníků bylo šest řidičů z Jihočeského kraje a jeden z Prahy. Z dvaceti mrtvých bylo devatenáct Jihočechů a jeden z Moravy. Přestupky děláme i v oblasti alkoholu a návykových látek. Je to na nás, aby se na jihočeských silnicích jezdilo bezpečněji,“ upozornil. Luďka Procházku podpořila také hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. „Laserové rychloměry jsme pro policii pořídili rádi. Každý život, který vyhasne na jihočeských silnicích, je jeden konkrétní člověk, který se nevrátí domů,“ řekla.



Jihočeský kraj vytipoval devadesát rizikových míst v kraji. Jsou to nebezpečné železniční přejezdy, křižovatky, zatáčky. „Snažíme se investovat do eliminace těchto rizik. Protože velmi často umírají na silnicích motorkáři, zavádíme postupně motorkářská svodidla, která zmírní následky případného pádu,“ zmínila hejtmanka při slavnostním předávání radarů jihočeské policii i další, nerepresivní, opatření, která mají prospět větší bezpečnosti dopravy.