Rakouské zkušenosti s postupem uplatňovaným v Nizozemsku sledují s napětím i Němci, jak ujistil spolkový ministr vnitra Hans Peter Friedrich svou rakouskou kolegyni ve funkci Johannu Mikl-Leitnerovou. Podle něho je takový kamerový systém střežení zajímavý zejména při dalších avizovaných vizových úlevách v evropském prostoru.

Rakušanky moc pijí

U každé patnácté dopravní nehody se zraněním osob byl loni v Rakousku alkohol buď u řidiče, nebo u chodce. Přitom podíl řidiček pod vlivem alkoholu se proti roku 2000 zdvojnásobil – v roce 2000 činil 8,3 procenta, loni rekordních 15,4 procenta. Byly u 267 nehod, muži u 1459. Podle dopravní psycholožky rakouského automotoklubu Marion Seidenbergerové mají ženy už fyziologicky horší předpoklady ovlivnění alkoholem. K ovlivnění vnímání se ještě často přidává zvýšená „odvaha" riskovat, subjektivní pocit větších schopností. Zejména po konzumaci menších množství alkoholu stoupá motoristická aktivita řidičů, přičemž současně dochází k útlumu zábran, sebekontroly a pocitu zodpovědnosti.

Srůstají

Pod titulem „Srůstání" uspořádají čtyři obce přírodního parku Mühlviertel (Bad Zell, Allerheiligen, Rechberg, St. Thomas am Blasenstein) a hornorakouské fórum lidové kultury o víkendu v Bad Zellu festival parku a lidové hudby.

„V návaznosti na přeshraniční zemskou výstavu bude přehlídka prezentovat po názvem ,Kultura venkova mezi starými stopami a cestami´ mnohotvárnost kulturní krajiny a živé lidové kultury od muziky po tanec," napsal deník OÖN. V sobotním večerním programu se od 20 hodin v Aréně Bad Zell představí mimo jiné přední skupiny lidových hudeb ze všech koutů Horních Rakous a z jižních Čech. Neděle začne v 9.15 mší vedenou v nářečí ve farním kostele. V místních hostincích budou od 10.30 koncertovat kapely „hospodské muziky" z místní zemské hudební školy. Na třech selských usedlostech v neděli od 13 hodin vystoupí nejvýraznější hudební skupiny čtyř obcí parku včetně hráčů na alpské rohy ze St. Thomasu a „opleskávačů" z Bad Zellu.

Do programu festivalu patří asi dvoukilometrová procházka „od statku ke statku" se šesti zážitkovými stanicemi. Na první se děti naučí plést košíky, tkát, vázat košťata, budou si moci vyrobit talisman z ovčí vlny apod. Na druhé bude v činnosti milíř, na třetí bude expert na lidovou medicínu vysvětlovat tradiční léčebné prostředky a metody, na čtvrté myslivci ukáží, jak hledat a vyhodnocovat stopy divoké zvěře, na páté v ovocném sadu včelaři předvedou učební úl a budou vyprávět o životě včel, atd.

Vstup na festival je volný.

Hospody se bouří

Rohodnutí rakouského Nejvyššího správního soudu, že v restauracích s oddělenými prostory nesmějí být nekuřáci nuceni procházet místnostmi pro kuřáky ani na toaletu, vyvolalo záplavu stížností povzbuzených nekouřících proti dosavadní praxi. „Všechna podání včetně anonymních prověřujeme," říká v deníku Volksblatt vedoucí oddělení řemesel a správních sankcí okresní státní správy v Linci Christina Prammer-Hacklová. Podle gastronomů jde nejméně o 60 stížností.

Provozovatelé zatím lobují za opravu příslušného zákona. Připravují dokonce žalobu na ministra zdravotnictví Aloise Stögera."Hospodští se spolehli na prohlášení politiků, že tabákový zákon vydrží po delší dobu, a odpovídajícím způsobem investovali do úprav svých zařízení," vysvětluje mluvčí skupiny Peter Paul Frömmel. Rozhodnutí soudu by podle něho mohlo dopadnout na 230 podniků v Horních Rakousích, které by nyní měly do přestaveb investovat znovu.

Víc utonulých

V Bavorsku letos silně stoupl počet utonulých. Záchranná služba jich do 19. srpna registrovala 73. Ve stejném období minuléího roku jich bylo padesát. V celé spolkové republice se v moři, jezerech, řekách a bazénech utopilo letos 361 lidí, o 93 víc než loni.

Krade se méně aut

Loni zloději v Německu odcizili 18 063 aut, o osm procent méně než v roce 2011, v Bavorsku dokonce o 13 procent na 897. Z deseti tisíc vozidel jsou tu odcizena jen dvě, v Berlíně naproti tomu 32. Během deseti let se počet krádeží zmenšil na polovinu. Obzvlášť u zlodějů ceněná jsou vozidla stará čtyři až sedm let.

Veletrh za humny

Od pátku do neděle bude v Bad Leonfeldenu veletrh GUUTE. Bude se na něm prezentovat více než 150 vystavovatelů z oborů stavba, bydlení, energie, wellness a zemědělství. Na volných plochách bude umístěna nová zemědělská technika a nabídky z oblasti dům a zahrada. V hale 1 nabídne golfové centrum Stergartl měření sil zájemců o tento sport, kařdý návštěvník veletrhu si bude moci vyrazit vlastní mince, atd.

Hala 2 bude letos patřit zemědělské produkci a gastronomii. Zájemci tu najdou stánky přímých prodejců i informace o možnostech trávení dovolené na statku. Informace ke studiu poskytnou odborné zemědělské školy. Své pracoviště tady bude mít také centrum pro volbu a nabídku zaměstnání v regionálních firmách, kariérní poradenství a servisní služby pro mládež.

Slavnostní zahájení bude v pátek v 10 hodin. Od 13 do 17 hodin se uskuteční seniorské odpoledne, při němž venkovská mládež předvede lidové zvyky a vystoupí taneční skupiny „plattlerů", tedy oblíbených „opleskávačů" podrážek. Sobotu vyplní od 11 do 14 a od 15 do 17 hodin zemědělsky laděná show s ukázkami vaření a následnou ochutnávkou, s ukázkami lidových tanců a společnou zábavou. V neděli od 10.30 do 13 hodin bude hrát leonfeldenský orchestr. Ve 14 hodin budou úspěšným produktům uděleny známky kvality „Dobrota ze statku" a plakety „Bezpečný statek". V 15 hodin bude zábavným vrcholem veletrhu tradiční skákání děvčat v dirndlech do vody. Po celou neděli se děti budou moci vyřádit na skákacím hradu, při dovednostních hrách či v líčení.

Vstup na veletrh je zdarma.

www.guute.at

Venkov ztrácí lidi

Počet obcí v Horních Rakousích, které ztrácejí obyvatele, v uplynulých letech skokově vzrostl. Zatím co v letech 2001 až 2007 jich bylo 154, od konce roku 2007 do konce minulého roku už 199. Obcím Engelhartszell v okrese Schärding a Hallstattu v okrese Gmunden ubylo víc než osm procent obyvatel, obci Klaus an der Pyhrnbahn v okrese Kirchdorf 7,1 procenta. „ Z okrajových regionů se do centrálních oblastí odstěhovalo celkem 9558 lidí, převážně mladých," píše deník OÖN.

Fenomen vysvětluje Michael Schöfecker ze zemského oddělení statistiky tím, že ve venkovských obcích se sotva najde práce a chybí také infrastruktura. Lidé se tedy stěhují za zaměstnáním do levnějšího bydlení ve městech. Venkovu chybějí také nabídka potravin a lékařské péče, což vede ke snížení kvality života. „Ve vnitřní části Solné komory už muselo být uzavřeno několik škol, protože mladé rodiny s dětmi se odstěhovaly," popisuje Schöfecker.

Vývoj má závažné dopady nejen na venkov, ale i na centrální prostor, kde začíná být infrastruktura přetížena a musí být nákladně adaptována, aby byla zajištěna péče o předškolní děti a zkvalitnila se silniční síť či kanalizační sysém, pokračuje list. V místech, kde je infrastruktura naopak po odchodu části lidí nevytížena, musí být případně částečně rušena. Klesající počet obyvatel se promítá i do nižšího příjmu obcí ze státního rozpočtu, v důsledku čehož je pro postižené obce ještě těžší něco pro lidi vylepšovat…

Celkově v plusu

V začáku letošního roku žilo v Horních Rakousích o 4632 lidí víc než před rokem. Důvodem je, že se narodilo o 1042 dětí víc a že se víc lidí přistěhovalo než odstěhovalo. Od začátku nového tisíciletí vzrostl počet obyvatel Horních Rakous o 48 463 na dnešních 1.418.498 lidí, píše deník OÖN. „Přírůstek je z 59 procent tvořen přistěhovalectvím a ze 41 procent porody."

Mezi lety 2002 a 2012 víc Hornorakušanů přesídlilo do jiných spolkových zemí (ročně zhruba 2350) než naopak, přistěhovávalo se ale víc cizinců než vystěhovávalo Rakušanů. Ze zahraničí se tu usidluje průměrně kolem 4400 lidí ročně. Průměrný věk občana této spolkové země je 41,2 roku. Nejmladší obcí je Rechberg v okrese Perg s průměrem 35,9 roku před Aubergem 36,4, nejstarší Hinterstoder se 47,7 roku.

Volí krále hudby

Čtenáři pasovského deníku PNP mají poslední dva dny na hlasování o tom, komu bude udělena Cena lidové hudby mezinárodního festivalu 29. září v dolnobavorském klášteře Aldersbachu v okrese Pasov. Soutěží o ni čtrnáct regionálních skupin lidových muzikantů. Čtenáři hlasují na www.pnp.de/volksmusik, kde jsou vizitky jednotlivých soutěžících a kde je i možnost přehrát si ukázku jejich hudby. Na snímku jsou "Boarisch Blos´n", skupina žáků hudebních škol okresu Deggendorf.

Štědří vinaři

Víkendová akce „Víno & Umění" v lineckém Starém městě, kde se prezentovalo 83 vinařů a tři vinotéky, přilákala tisíce milovníků vína, ale měla také výrazný humanitární náboj. Návštěvbníci si za 2,50 eura zakoupili sklenku, ze které pak u kiosků konzumovali. Kdo si ji ale poté neodnesl na památku domů, ale vrátil ji gastrovelkoobchodníkovi Rechbergerovi, přispěl čtyřleté holčičce z Hellmonsödu odkázané na vozíček. Hodnotu vráceného skla totiž gastronom v plné výši proplatil ve prospěch rodiny postiženého dítěte, která by chtěla pořídit auto, do něhož by se vozíček vešel.

„A na její konto se sešlo 15 000 eur," píše deník OÖN. „Z toho 500 eury přispěla jeden ze zúčastněných umělkyň, 250 eur přidalo sdružení someliérů – a ostatní představovalo právě ,vratné sklo´ konzumentů s porozuměním pro potřebného."

Dlouhán

Celkem 77 metrů včetně tahače měřil superdlouhý náklad, který projíždí Dolním Bavorskem. Hlavní díl přepravovaného zařízení určeného ke kryogenní separaci vzduchu je dlouhý 56 metrů. Transport vyjel v úterý ráno z firmy v Schalchenu a zítra má dorazit do Pasova. Z tamního přístavu ho loď dopraví do USA. Hlavní kus doprovázejí další dva tahače s o něco lehčími kusy, které jsou ale vysoké až 6,30 metru. Kvůli tomu vedla cesta zčásti po objížďkách a vzhledem k pomalé jízdě se tvořily kolony. V Brémách budou komponenty smontovány. Zařízení je určeno pro Linde Gas North America LLC v Houstonu a má sloužit ke zpracování břidlicového plynu.

Bourání po potopě

Tři měsíce po povodňové katastrofě jsou při Dunaji vidět stále výrazněji způsobené škody. „V deggendorfských místních částech Fischerdorf, Natternberg, Natternberg-Siedlung a Altholz bude muset být strženo minimálně 150 domů," říká tiskový mluvčí Okresního úřadu v Deggendorfu Josef Ehrl. Důvodem je podle něho vysoký obsah topného oleje ve zdivu budov.

„Vlastníci nemovitostí musí okresnímu úřadu předložit posudek, zda domy mohou být sanovány, nebo ne, aby mohli získat státní podporu," vysvětluje deník PNP. Poznamenává, že tato dobrozdání jsou pro majitele někdy bolestná – řada od června pracuje na opravách, ale teď se ukáže, že to bylo marné.

Kdo svůj dům nebude moci opravit, dostane od státu 80 procent nákladů na stržení a novou výstavbu. Přitom jen stržení by mohlo stát 60 000 až 100 000 eur, odhaduje okresní hejtman Christian Bernreiter. Suť musí být vzhledem k přítomnosti oleje likvidována jako nebezpečný odpad.

Na původním místě v zásadě lze znovu stavět, ale za určitých podmínek. „Například nebude přípustné zřízení nové nádrže na topný olej," uvádí list.