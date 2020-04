V sobotu v 9 hodin bylo v republice 11 544 nakažených, z toho 1074 hospitalizovaných. V 11 hodin přibylo na marodky 59 lidí. Zemřelo 168 osob. V Horních Rakousích měli 1869 (za dvě hodiny plus dalších šest) nemocných (126 na 100 000 obyvatel) a 17 mrtvých (zatím poslední 94letá pacientka z Lince), v Dolních Rakousích 1835 (28, 110 na 100 000), za dvě hodiny dalších 27, v Tyrolsku 2643 (29, 350 na 100 000). Okresy při české hranici hlásily Rohrbach 123, Freistadt 98 a Urfahr-venkov 263.

Ve čtrnácti věznicích Rakouska šijí vězni omyvatelné roušky. Nyní jich vyrábějí 3000 denně, cílem je prý 5000, řekla ministryně spravedlnosti Alma Zadicová. Určeny jsou pro vlastní spotřebu justice, ale zásobovány mají být i nemocnice a charita. Svépomocí produkuje roušky i armáda, především vlastními švadlenami v domácí práci. Plánují jich až 3000 za den. Každý voják má dostat tři.

Chráněné dílny Wolfsteiner ve Freyungu, charitativní zařízení pasovské diecéze pro práci postižených,chtějí do konce dubna vyrobit 100 000 roušek. Denní kapacita je asi 1000 kusů, organizace proto hledá dobrovolné pomocníky k domácí práci. Materiál jim dodá a výrobky odveze.

V sobotu sousedé zveřejnili výnos, který zakazuje setkávání v uzavřeném prostoru více než pěti osob nežijících ve společné domácnosti. Podle OÖN rozhodnutí míří na blížící se oslavy Velikonoc. Pohřbů se může zúčastnit nanejvýš deset lidí, svateb pět. Roušky předepsané pro nošení v supermarketech nemusejí být certifikované, ale provozovatel na to musí zákazníky upozornit.

Omezí prodej?

Velké obchodní řetězce Rewe, Spar, Hofer, Lidl a Metro v Rakousku v sobotu oznámily, že od velikonoční soboty 11. dubna omezí prodej nepotravinářského zboží s výjimkou hraček, píší OÖN. Škrtly tedy televizory, počítače, velké domácí spotřebiče, jízdní kola, nábytek, velké nářadí, zahradní nábytek, sportovní a dětské oblečení atd. Krok označují za „akt solidarity“. Chtějí tak vyjádřit, že nehodlají využívat nouzové situace mnoha nepotravinářských prodejen, které nyní nesmějí otevírat. Proti byl zprvu Spar, který ještě v sobotu dopoledne napsal, že návrh považuje za nepromyšlený, dokonce nebezpečný – kdyby neměly obchody s potravinami prodávat obvyklé jiné zboží, mohlo by to mít masivní negativní důsledky. Například by o práci přišli rakouští dodavatelé…

Bavorsko přijme deset těžce nemocných s Covidem-19 z Francie k ošetřování na zemských klinikách, informují PNP. Ve Francii zemřelo na tuto nákazu více než 6500 lidí. Bavorsko přijalo už minulou neděli k léčení deset pacientů z Itálie.

Bavorské školy jsou třetí týden zavřené a děti se učí doma. V gymnáziu ve Waldkirchenu, partnerské škole vimperského gymnázia, vymyslel ředitel Andreas Schöps pro 620 žáků kromě učiva "Challenge of the week", týdenní společnou akci. První, která odstartovala uplynulé pondělí, připravila oddělení umělecké výchovy pod mottem Leťte, ptáci! Vyzvala školáky, aby online namalovali či jinak vytvořili ptáky letící doleva na modrém pozadí a digitalizovaný obrázek poslali do centra. To má z obrázků vytvořit kompletní letící hejno, které má být vidět od 4. dubna jako film na www.jgg-waldkirchen.de. „Sletělo se“ přes 240 „ptáků“ a škola slibovala, že do 13 hodin budou na její webové stránce. Originály obrázků budou také složeny do obrovského plakátu, který přivítá žáky po znovuotevření školy.