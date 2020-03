Po zmírnění počtu nových případů pandemie znovu nabrala tempo – za posledních 24 hodin přibylo 24,15 procenta nemocných (dny předtím 15,29 a 19,33 %).

Nejvíc jich měli v Tyrolsku 1067, v Horních Rakousích 764 (Urfahr-venkov 111, město Linec 108, okres Perg 105), v Dolních Rakousích 610. V karanténě bylo 6684 Hornorakušanů, 38 leželo v nemocnicích, z toho čtyři na intenzivkách. Do úterka zemřeli v této spolkové zemi dva pacienti, v Dolních Rakousích sedm – zatím poslední 72letý muž v Melku.

Hornorakouská vláda schválila v pondělí jednomyslně zavedení podpory ve výši 300 eur měsíčně lidem, kteří potřebují pomoc s náklady na bydlení například kvůli výpadku příjmů po ztrátě zaměstnání v důsledku koronakrize.

Obchodní řetězce v Rakousku chtějí ocenit „děkovným bonusem“ práci svých prodavaček. Spar má k tomu připraveny tři miliony eur, Rewe několik desítek milionů. Dvě třetiny zaměstnanců v obchodech jsou ženy. Kolektivní smlouvou zaručená mzda je 1675 eur hrubého měsíčně, podle nové dohody 1714 eur, ale většina osazenstva pracuje na částečný úvazek.

V Horních Rakousích je nyní kvůli koronaviru uzavřeno 27 ordinací praktických lékařů. V nemocnicích chybí pět procent lékařů, ne všichni ale kvůli této nákaze.

A Bavorsko?

V Bavorsku počty nemocných také rostou. Před deseti dny bylo v této zemi 1100 potvrzených případů, v pondělí odpoledne už přes 5700, včera 6362. Do úterka 31 pacientů zemřelo. Okresy Dolního Bavorska hlásily aktuálně Deggendorf 59 nemocných, Freyung 26, Pasov 39, Regen 25, atd. Pečovatelské složky budou od dubna dostávat na náklady státu zdarma jídlo a nápoje. Předsedkyně strany Levých v Německu Katja Kippingová navrhuje vyplatit zaměstnancům potravinových řetězců ihned 13. a 14. plat.

Bavorsko chce přijímat těžce nemocné Italy do svých nemocnic, napsala PNP. Kolik by jich mělo být, premiér Söder zatím nemohl říci. Jeho země tak následuje příkladu Saska, kde už Italy nakažené koronavirem ošetřují. Přistoupit k tomu chce také Severní Porýní-Vestfálsko.

Zatím co jsou hotely v celé zemi uzavřeny, čtyřhvězdičkový "Grand Hotel Sonnenbichl" v Ga-Pa má výjimku. „Zjevně se tam nastěhoval thajský král Maha Vajiralongkorn (67) se svou družinou,“ píše PNP. Mluvčí okresního úřadu potvrdil, že hotelu udělili zvláštní povolení pro „homogenní skupinu osob“. Pro „normální“ provoz je zařízení uzavřeno. Zda se král už nastěhoval, nemohl mluvčí říci. „Vycházíme z toho, že tam je,“ dodal.

Romové na tahu

V pondělí připutovala do areálu Reithoff ve středu Steyru kolona patnácti vozidel romských rodin, aby tu tradičně zakempovala, jako by neexistovala omezení pohybu, napsaly OÖN na webu. Vysvětlují, že obvykle šéf klanu zastavení ohlásí magistrátu, který pak v místě zařídí WC a odpadové nádoby. Tentokrát tomu bylo jinak a policie výpravu rychle vypakovala. Rodiny slíbily, že se budou jejími pokyny řídit a přesunou se na stanoviště u Pichlingerských jezer v Astenu, kde by prý nějaká karanténa měla být možná.

Linecký list dostal na zprávu asi 40 komentářů. Na rozdíl od praxe ale funkci jejich zveřejňování zablokoval „z důvodu mnoha nevěcných, hecířských a podpásových dopisů“ čtenářů.

Rozvedení smí k dětem

Dotčená ministerstva v Rakousku se dohodla, že děti rozvedených rodin se mohou i v koronavirové krizi stýkat s oběma rodiči, píší OÖN. Zatím tomu bránil zákaz vycházení dětí z bytu rodiče, jemuž byly svěřeny do výchovy, teď mohou být opět dovezeny i k partnerovi, jako tomu před pandemií. Omezena nejsou ani víkendová střídání. Ministerstvo spravedlnosti jen apeluje na „zdravý rozum“ zejména v případech, kdy „na druhé straně“ jsou v domácnostech ohrožení starší lidé.

Přibývá nezaměstnaných

Od začátku zákazu vycházení stoupl počet nezaměstnaných v Rakousku o 115 600, napsaly OÖN. V gastronomii a ubytovacích službách jich přibylo 41 000, ve stavebnictví 14 000 a v dalších službách 11 000.

Češka na výletě…

Dvaadvacetiletá pokojská z Česka, která byla kvůli koronaviru v karanténě v Ischglu, si v pondělí odpoledne udělala horskou túru po lesní cestě pod vrcholem Lattenkopf, napsal linecký Volksblatt. Když na výšce kolem 2300 metrů kvůli příkrému svazu a sněhu nemohla dál, musela kolem 17.30 vyslat tísnové volání, sdělila policie. Do údolí ji snesl policejní vrtulník. Okresní úřad v Landecku ji bude stíhat za porušení zákona proti epidemiím.

Kávu hrdinům zdarma

Markus Garcia se rozhodl podávat na svých pumpách v Altheimu, Essenbachu a Furthu/Arth (okres Landshut) všem záchranným složkám, policistům a zdravotnickému personálu nemocnic minimálně po dva týdny grátis kávu nebo čaj, píše PNP. Prosí je jen o to, aby u pokladny ukázali svůj průkaz, aby akce někdo nezneužil… Foto: Deník/PNP/privat

Chudák štěně

Malý ovčák Maxi byl zavřen několik týdnů na balkoně výškového domu v okrese Pasov, píše PNP. Když sousedé týrání zvířete začátkem března oznámili, zasáhly organizace ochránců PETA a pasovský útulek. „Štěně podle PETA už projevovalo značné poruchy chování, točilo se na balkoně zašpiněném fekáliemi stále dokola,“ uvedl list. „Muskulatura pár měsíců starého psa byla tak oslabena, že se na zadních nohách sotva držel a při běhu se potácel. Byl ilegálně dovezen z Rumunska a nebyl očkován. Držitelé tvrdili, že ho dostali darem, a svolili s jeho předáním do útulku.“

Odpoledne od sousedů

Linec – Diskontní řetězec potravin Hofer v Rakousku nechá od pondělka 30. března svých více než 500 filiálek v zemi otevřených jen do 18 hodin, informují OÖN. Výjimkou budou Zelený čtvrtek a Velký pátek, kdy se bude prodávat až do 19 hodin. Firma chce svým 12 000 zaměstnanců dopřát víc volného času a udržet jejich vysokou výkonnost.

Rakouská vláda přijala balíček opatření v nouzové situaci v pečovatelství. Uvolnila 100 milionů eur pro to, aby spolkové země vytvořily dodatečná pracovní místa pro domácí personál poté, kdy odpadly tisíce pracovnic z ciziny. Nyní pobírá v zemi příspěvek na péči 460 000 lidí. O 100 000 je pečováno stacionárně, o 153 000 mobilními službami, o 175 000 se starají rodinní příslušníci, 33 000 má nepřetržitou péči. Kolik pracovnic z ciziny ubyde, ministr zdravotnictví Anschober v úterý nevěděl, převážná většina byla včera ještě v Rakousku, ale „jednou prý jistě přijde den X“…

Dezinfekce místo whisky

Věhlasný rakouský „palič“ whisky Peter Affenzeller z Alberndorfu v okrese Urfahr-venkov reagoval na velkou poptávku po dezinfekčních prostředcích a přestavěl svou produkci, píší OÖN. Vyrábí nyní vysokoprocentní přípravek pro dezinfekci rukou. Velcí výrobci produkují v první řadě pro lékárny a nemocnice, pro konečné spotřebitele je domácí trh kompletně vyprodán. Proto Affenzeller „vaří“ pro přímé odběratele, kteří si mohou u něho objednávat online. Největším problémem pro něho je prý dostatek láhví. „A co se týče ,dezinfekce zevnitř´, lidé prý nemusejí mít strach, jeho sklady jsou plné whisky a bude ji vařit dál,“ uzavírají OÖN.