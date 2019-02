Zadov – Sjezdový areál na Zadově nabízí pořád nejen lyžování, ale chystá k lyžím přidat i koncert.

Důvodem je oslava 100 dnů zimní sezony, která se letos opravdu daří. I proto Lyžařský areál Zadov chystá hned několik atraktivit pro návštěvníky, kteří si tam zajedou zalyžovat tuto sobotu od 10 do 21 hodin.



Asi to nejpříjemnější zjištění je, že v ten den bude lyžování levnější o 33,33 procenta. Celodenní jízdenka bude stát 390 a 270 korun, děti do šesti let si zalyžují zdarma.



A co na vás ještě čeká? Pro děti to bude slalom s překvapením. Všichni příchozí pak mohou zkusit slalom také a navíc mají příležitost ke slalomu vyzvat instruktory lyžařské školy Ski Zadov.



K pobytu na horách patří i čas na odpočinek a jídlo. I o to bude dobře postaráno, takže pořadatelé slibují jak přijatelné ceny za nápoje, tak pravou zimní grilovačku se stejky, které jste ještě neviděli.



A k tomu všemu bude přímo na sjezdovce koncertovat kapela MP3 od 13 do 18 hodin.