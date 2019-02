Vrbenské rybníky chráněné území (Černiš, Domin, Nový Vrbenský rybník a Starý Vrbenský rybník)

evropsky významná lokalita

součást ptačí oblasti Českobudějovické rybníky, dále jsou zde slatinné louky, cenné mokřadní vegetace, fauna motýlů aj.

Zdroj: webová Encyklopedie Českých Budějovic

Čtenář upozorňuje, že nekázeň některých majitelů psů je v lokalitě, která je evropsky významnou ptačí rezervací podle jeho zkušenosti běžným jevem. „Potkávám nekonečný proud pejskařů z nedalekého sídliště Máj a dobrá polovina psů není na vodítku, včetně velkých plemen,“ zlobí se. Psi podle něj často odbíhají daleko od pánů, útočí na ptáky, zahánějí je a plaší. „Někdy na to majitele upozorním a nepřejte si znát jejich reakce,“ říká Jiří Březina.



Hana Kratochvílová z Českých Budějovic, která si párkrát do roka na místo zajde na procházku, jeho slova potvrzuje. Pejskaři podle ní psy na vodítku často nemají. „Je to běžná věc. Když je teplo, tak se psi v těch rybnících i koupou,“ říká.



Právě kvůli vodítku chodí například Andrea Brůhová z Českých Budějovic venčit své psy raději jinam. „Bojím se, aby neproháněli ptáky, a navíc to tam je jako Václavák,“ dodává kriticky.



Jiní ale podle Jiřího Březiny tolik soudnosti nemají, přírodní rezervace navíc není podle něj dostatečně kontrolovaná.



Městská policie se ale výtkám brání. Podle tiskového mluvčího Davida Štýfala se kontrolám psů policie věnuje pravidelně. Podle statistiky jich vykoná až 1400 za rok. Jedna hlídka je primárně určena pro kontrolu psů, v rámci služby se tomu věnují ale i ostatní strážníci. Na Vrbenských rybnících jsou prakticky denně. „Problém u Vrbenských rybníků je, že hlídka je zdaleka vidět, když přijde k majiteli psa, už je zvíře na vodítku,“ vysvětluje mluvčí.



Že by ale kvůli tomu ptáci umírali si jednatel organizace Lesy a rybníky města Českých Budějovic Karel Trůbl, nemyslí.



V obecně závazné vyhlášce města platné od 30. března 2013 jsou Vrbenské rybníky vedle historického jádra města včetně parku Na Sadech, Lannovy třídy a Sokolského ostrova určeny jako prostranství, kde je nutné mít psa na vodítku. Městská policie má podle mluvčí strážníků Věry Školkové právo kontrolovat i poplatek ze psa či známku.