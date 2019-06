Na vlastní byt spoří Jihočeši přes sedm let

Jižní Čechy – Pokud budou chtít Jihočeši vlastnit byt 3+1 o velikosti 75 metrů čtverečních, s čistou měsíční mzdou 22 tisíc na něj budou spořit sedm let a čtyři měsíce. Je to o 10 měsíců déle než v uplynulém roce. Vyplývá to z posledních údajů inzertního webu a novin Annonce.

Vyjít je takový byt má na necelé dva miliony korun. Jak ale uvedl Jiří Kahoun z realitní kanceláře Fortuna Reality s. r. o., jedná se o průměrnou cenu za celý kraj. „V Českých Budějovicích takový byt totiž vyjde na tři a půl milionu korun,“ uvedl. Současně s tím poukázal na to, že cena bytů roste i v přilehlých městech. „Zatímco v minulosti bychom například za takový byt v Borovanech dali osm set tisíc, momentálně je to dva a půl milionu korun,“ komentoval Jiří Kahoun situaci na trhu. Důvodem je podle něj daleko větší ochota lidí z menších obcí dojíždět. „Pro hraje i dopravní obslužnost,“ dodal. V kraji vyrostlo přes 500 bytů U Nákupního centra Géčko, Rezidence Dlouhá louka nebo Stromovka. Tam všude pomalu vznikají budoucí domovy Jihočechů. Irena Votrubová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích uvedla, že od začátku ledna do konce března bylo v kraji dokončeno celkem 513 bytů. „To je o téměř polovinu více než jak tomu bylo za první tři měsíce loňského roku,“ řekla. Meziroční nárůst počtu dokončených bytů v Jihočeském kraji nejvíce ovlivnilo dokončení 287 bytů v okrese České Budějovice, což od začátku ledna do konce března představovalo téměř 56 procent všech dokončených bytů v kraji. Dodala, že od ledna do konce března letošního roku byla v kraji zahájena výstavba 529 bytů, což je o 147 bytů více než za stejné období roku 2018. „Z dokončených bytů necelé dvě třetiny připadaly na byty v rodinných domech,“ uvedla Irena Votrubová. Podle Jiřího Kahouna z realitní kanceláře Fortuna Reality s. r. o. je to sice krok kupředu, současnou poptávku to ale přesto neuspokojí. „To by se muselo postavit tak třikrát tolik bytů,“ poukázal realitní makléř na současnou situace na trhu s nemovitostmi. Dodal, že když už je v nabídce nějaký byt, obratem se prodá. „Ještě pořád je méně oblíbenou lokalitou sídliště Máj, ale čím dál častěji se lidé ptají po bytech ve Čtyráku, na sídlišti Šumava nebo Vltava,“ vyjmenoval některé lokality. Zároveň poukázal ještě na jeden trend, a to výstavbu bytových domů v menších obcích. „Nyní se staví třeba v Trhových Svinech nebo Zlivi, to dříve nebylo,“ uvedl s tím, že se ale jedná výhradně o developerské projekty.

Autor: Klára Skálová