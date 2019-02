Lipensko – Asi vás nepotěšíme, vzkazují správci ledové magistrály milovníkům nabroušených ostří. Pokud se naplní předpověď počasí, už o pátečním poledni se teploty přehoupnou nad nulu.

4tyřikilometrový okruh ledové magistrály na Lipně. | Foto: Eva Cieslarová

„Jakmile se to stane, bruslaři led rozjezdí na kaši a do té doby upravenou dráhu úplně zničí, to ji radši zavřeme,“ říká Antonín Labaj, který se už s kolegy stará o frymburský ovál. „Ale po víkendu má zase začít mrznout, takže si všichni bruslení ještě užijí dosyta.“



Na Lipně měli na páteční večer přichystané bruslení při svíčkách, kvůli oblevě ho ale nejspíš zruší. „Přesuneme ho na příští pátek, aby si bruslaři vychutnali krásně upravenou magistrálu,“ říká skiareálu Vojen Smíšek.



Varování pro pohyb na zamrzlých vodních plochách vydali i jihočeští hasiči. Platí hlavně pro ty, co jezdí autem přes zamrzlé Lipno. „Každý rok řešíme minimálně jeden případ, kdy taháme auto z ledu,“ říká mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Vendula Matějů.



Upozorňuje také, aby lidé nevstupovali na přírodní led, pokud si nejsou jistí tím, jak je silný. "Tloušťka ledu není stejná po celé hladině, tenčí je hlavně blízko přítoku a odtoku, tam, kde jsou ve vodě zamrzlé různé předměty či větve, led je také tenčí pod sněhem," dodává mluvčí.