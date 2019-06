„Zatím lidi nechodili, ale teď už to bude lepší,“ myslí si Tereza Prášková z Protivína, výrobkyně diářů a keramických knoflíků, která v Plachého ulici malovala dětem na obličej. „Jezdím s tím po festivalech,“ vysvětluje.

V ulici se před podloubími prezentovaly místní podniky, které své prodejny přesunuly částečně ven. „V nabídce máme burgery a klobásy,“ hlásí slečna před stánkem z jedné z restaurací.

Na konci ulice vzbuzovala pozornost stavba z palet s opřenými jednokolkami. Přivezl ho Pepíno Kašpar, guru Divadla Studna. „To je můj vynález, trenažer na jednokolku,“ vysvětluje, zatímco externista Michal nasedne na jednokolku, chytne se za tyč, která se s ním, když šlape do pedálů, otáčí kolem palet, a dělá mu oporu. „A pak se pustíte a jedete sama,“ předvádí. Měsíc starý vynález přivezli teprve na třetí akci. „Ještě ho dolaďujeme,“ říká Pepíno Kašpar. Z hosínsko-zborovského divadla je i dřevěná stolní hra, kterou divadlo přivezlo pro děti. Dvě holčičky po dřevěné desce zkušeně střílí žetony do domečků. „To hrajou dva proti sobě a kdo se trefí víckrát, vyhrál,“ radí, jak na to Michaela Habinová a Karolína Machoňová, které přišly s maminkami. Ty využily hezkého počasí a usedly na ulici k mojitu, aby si popovídaly. „Přišly jsme cíleně,“ usmívají se.

To náhodou akci objevila Lenka Černá z Křemže. „Jdu kolem a slyším hudbu, tak jsem tu zůstala,“ krčí rameny. Pětičlenná argentinská dívčí kapela Panela se totiž zrovna dala do zpěvu a za doprovodů zřejmě i podomácku vyrobených nástrojů. Mladík, který přijel s nimi, se při energické hudbě najednou dává do tance a roztleskává přihlížející. Těch je už v Plachandě hodně. S ním se kroutí i dětští tanečníci, kteří nevydrželi zůstat v klidu. I dospělí se pohupují a tleskají do rytmu, kdy už dívky hrají několikátou píseň. „Odkud že to vlastně jsou?“ zajímá se Lenka Černá.

Tereza Prášková má najednou práce dost. Maluje holčičce na obličej motýlka. „Chtějí je často, oblíbení jsou i tygři nebo víly,“ vysvětluje.

Josef Baštýř a Jana Ebenhöhová, kteří procházeli kolem, slibují: „My se ještě vrátíme večer. Přijde určitě hodně lidí, když je už hezké počasí.“