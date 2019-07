Už několik let na sebe bere Ondřej Švagr, jinak doktor chemie, při třeboňských městských slavnostech kostým a představuje Jakuba Krčína.

Stejně tomu bylo i letos. Obléci se do kostýmu trvá necelou hodinu. Časově nejnáročnější jsou tkanice. „Knoflíky nebyly, vše se vázalo. Na rukáv je čtyři až šest úvazků, záleží na košili,“ přibližuje oděvní návrat v čase Ondřej Švagr. Působí na slavnostech společně s pražskou skupinou historického šermu Duelanti od svatého Rocha (rotunda v hlavním městě).

V první den slavností – v pátek, vyvolali Jakuba Krčína z pekla alchymisté Kelly a Dee, kdysi pracující pro Viléma z Rožmberka. Podle některých pověstí totiž rybníkář zaprodal duši čertu, aby se mu podařilo jeho dílo. „V sobotu si užívá jeden den dovolené z pekla,“ říká k procházkám historické postavy mezi návštěvníky bohatého programu Ondřej Švagr. Sám by asi duši nezaprodal. „I když by mohla být motivace veliká, víme jak to dopadlo,“ říká s úsměvem novodobý Krčín. Motivací pro vystupování Ondřeje Švagra v Třeboni je spokojenost, kterou vidí v očích diváků třeba při představeních.

V neděli se pak s ohňostrojem a jinými efekty rybníkář musel na hrázi Světa vrátit do pekla. A končí tím i městské slavnosti. Ty letos nabídly třeba i trh na náměstí nebo pro děti řadu stanovišť se zajímavými úkoly v parku zámku.