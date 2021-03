V kraji má (16. března 2021) alespoň jednu dávku očkování už 71 958 občanů (cca 11,2 % lidí). Nákaza koronavirem byla potvrzena u 77 206 občanů (12 %).

Tento týden má na jih Čech dorazit 7020 dávek vakcíny Pfizer, v neděli dorazilo 3400 vakcín společnosti Moderna, které měly zpoždění asi pět dní, a vakcín společnosti AstraZeneca je na tento týden 2400 dávek. "V minulém týdnu jsme mohli většinu vakcín použít na první dávky, ale tento týden už musíme poměrně velkou část vakcín použít na přeočkování," přidává podrobnosti jihočeský hejtman Martin Kuba. Z Pfizeru je třeba na druhé očkování použít 4383 dávek, z Moderny 75. Na první očkování je tedy tento týden určeno 2637 dávek Pfizeru, 3325 dávek Moderny a 2400 dávek AstraZeneca: to znamená 8362 nově očkovaných Jihočechů tento týden.

Očkování seniorů

Druhou dávku v tomto týdnu, tedy od 15. do 19. března, dostanou senioři starší 80 let, kteří byli očkováni před třemi týdny. "Ve všech OČKÁCH pokračujeme s očkováním seniorů 70+ a budeme na něj alokovat celých 2637 dávek Pfizeru. Dělíme to opět po okresech tak, abychom v každém okresu uspokojili zhruba stejné procento čekajících," říká Martin Kuba.

Dostává od občanů mnoho dotazů, proč ti, co se registrovali hned 1. března, doposud nemají termín. "Je to tím, že systém neřeší, kdy se zaregistrujete, ale všechny registrované seřadí podle věku," vysvětluje. "Takže pokud je Vám například 71 let, tak na termín ještě čekáte a není to ničí chyba. Je to prostě jen tím, že je před Vámi více starších zájemců o očkování. V těchto dnech očkujeme lidi ve věku 76-75 let. Mějte tedy prosím trpělivost." V kraji se očkuje tak rychle, jak to jde, ale bohužel dostává málo vakcín, takže většina OČEK ještě ani zdaleka nevyužije svou maximální kapacitu. V dubnu se mají dodávky zásadně navýšit a očkování výrazně nabere na tempu.

Očkování pedagogů a zbytku zdravotníků

Tyto skupiny dostanou vakcíny Moderna a navíc 700 dávek AstraZeneca pro pedagogy v okrese České Budějovice, kde jich je nejvíc. "Tento týden bychom měli naočkovat v některých okresech už naprostou většinu pedagogů a v těch větších, jako je Tábor, Písek, Jindřichův Hradec a také České Budějovice nám bude ještě určitý počet zbývat," doplňuje hejtman. "Proto pro Budějovice využíváme část dávek vakcíny AstraZeneca. Pedagogy očkujeme podle věku od nejstarších po nejmladší a rozhodně nechceme kvůli tomu zastavit očkování seniorů, kteří mají mnohem větší riziko, že skončí v nemocnici. Chceme, aby byli naočkováni během pár týdnů, abychom byli připraveni na otevření škol."

Očkování u praktických lékařů

Z dodávky 2400 vakcín AstraZeneca je 1700 k dispozici pro praktické lékaře. Ti by měli pokračovat v očkování seniorů, kteří se z nějakých důvodů nemohli dostat do jihočeských OČEK. "Snažíme se dávky dělit tak, abychom co nejvíce uspokojili ty lékaře, kteří mají zaregistrováno nejvíc seniorů nad 80 let a zásobovali oblasti kraje, odkud je to třeba do okresního OČKA dál," vysvětluje Martin Kuba, proč vakcíny nemají všichni praktici, kteří chtějí očkovat své pacienty. "Chápu, že někteří z Vás jste sebe nebo své rodiče ve věkové kategorii 70+ zaregistrovali u svého praktika. V souvislosti se zprávou o snížení dodávek AstraZeneca chci jen všechny upozornit, že nevíme, kolik vakcín pro praktiky bude v následujících týdnech do kraje chodit. Nikdo Vám tedy neumí říct, kdy na Vás nebo Vaše příbuzné přijde u praktického lékaře řada."

Podle hejtmana rozhodně není chyba kraje, že by nechtěl praktikům vakcíny dávat, není to ani chyba praktiků, je to jednoduše dáno malým množstvím dodávek vakcíny AstraZeneca. Ty ale, bohužel, budou pro budoucí týdny ještě nižší - a nikdo neví jak vysoké. "Pokud jste tedy Vy, Vaši rodiče nebo příbuzní ve věku 70+ zaregistrováni u svého praktika, může se stát, že budete v OČKU naočkováni mnohem rychleji. V těchto dnech očkujeme ve většině okresů zájemce ve věku 75 let a budeme pokračovat k mladším ročníkům."