Hraniční přechod Modrý sloup, propojující Březník a vrchol Luzného v Bavorském lese, stále není možné zpřístupnit. Odbor státní správy Národního parku Šumava vydal rozhodnutí, ve kterém konstatuje, že zpřístupnit hraniční přechod Modrý sloup není možné ani v rámci navržených kompenzačních opatření. Hlavním důvodem zamítnutí návrhu je nedostatečné prokázání převažujícího veřejného zájmu.

Šumava. Ilustrační foto | Foto: Poskytl Kryštof Diatka, ČT

„Správa Národního parku Šumava nechala posoudit vliv záměru zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup na Modravsku na druhy a biotopy Natura 2000 už v roce 2018 v souhrnném dokumentu řešícím zpřístupnění jádrového území tetřeva hlušce (tzv. posouzení EIA). Jeho výsledkem bylo, že zpřístupnění Modrého sloupu by mělo významně negativní vliv na druhy chráněné v soustavě Natura 2000 – zejména na populaci tetřeva hlušce. To znamená, že zpřístupnit Modrý sloup by bylo možné pouze za podmínek prokázání převažujícího veřejného zájmu, předložení varianty záměru s nejmenším možným negativním vlivem a existencí dostatečných kompenzačních opatření pro zachování populace,“ konstatuje mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.