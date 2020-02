Na neobvykle teplý leden navázal i únor. Hned 1. února 2020 padaly v jižních Čechách další teplotní rekordy.

Nejtepleji v jižních Čechách bylo v Českých Budějovicích, kde meteorologové naměřili 15,1 °C. Dosavadní rekord pro tento den podle meteoroložky Evy Plášilové činil 14 °C z roku 2016 a předtím to bylo 12,9 °C z roku 2000.

Včera v regionu stříbrnou příčku obsadily Strakonice, kde zaznamenali meteorologové 14,9 °C, starý rekord činil 13,4 °C z roku 2016. Třetí nejvyšší teplota byla v Třeboni 14,3 °c a předtím pro 1. únor bylo 12,8 opět z roku 2016.

V kraji byly další rekordní teploty například 13,5 °C v Táboře, předtím 12,2 °C z roku 2000 nebo Vyšší Brod s 13,5 °C překonal 13,4 °C z 2014. "Celkem byly rekordy zaznamenány na třinácti z devatenácti jihočeských stanic, kde se měří třicet a více let," uvedla Eva Plášilová.

"V neděli to vypadá do 11 °C," zmínila předpověď meteorologů z ČHMÚ Eva Plášilová a připojila, že na rekordy to nevypadá, protože ty jsou až 18,4 °C v Husinci roku 2002 a v Byňově 17,5 °C ve stejném roce.

Vysoké teploty vítr a déšť razantně snížily zbývající sněhovou pokrývku na Šumavě. Stanice Churáňov hlásila ráno v sobotu už jen pět centimetrů, Plechý měl ráno 61 centimetrů - od pátečního rána ubylo 20 centimetrů! A v sobotu po 16. hodině automat hlásil už jen 58 centimetrů. "Kolegové řekli, že takový fofr ještě nezažili," zmínila komentář pracovníků ze šumavských stanic Eva Plášilová.

Navíc se čeká déšť, takže meteorologové vydali pro horní Otavu i výstrahu. "Platí od soboty od osmnácti hodin," řekla Eva Plášilová s tím, že jde o regiony Klatovy a Sušice a první stupeň povodňového nebezpečí. "Je to ale spíše varování, aby si lidé dávali pozor," zdůraznila Eva Plášilová a naznačila, že vzestup hladin nemusí být tak razantní. V sobotu očekávají meteorologové na hřebenech Šumavy 15 mm deště a z neděle na pondělí pak možná až dalších 30 mm srážek.