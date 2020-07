Neslyšící vezme na nejnavštěvovanější trasu, kde si prohlédnou reprezentační pokoje prvního patra zámku a apartmán kněžny Eleonory, Alexandra Homolková. „Tak jako někteří průvodci na zámku provádějí kromě českého jazyka v jazyce německém či anglickém, který se naučili, já se po dobu studia učila český znakový jazyk. Nyní budu mít možnost provádět právě v něm“, říká studentka 3. ročníku oboru Čeština v komunikaci neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Na první prohlídku ve znakovém jazyce se můžete vydat v pondělí 20. července, další se uskuteční 1. a 28. srpna. Začátek je vždy v 15.15 h, počítejte zhruba s 60 minutami. Maximální počet osob ve skupině je patnáct lidí, proto se doporučuje předchozí rezervace mailem nebo telefonicky. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma.

Zdroj: Youtube

Kastelán Martin Slaba uvedl, že byl zájem ze strany neslyšících o návštěvy zámku s průvodcem. „Neuměli jsme na to nejdříve reagovat. Zaznamenali jsme, že jinde mají například tablety. My však vsadili na živého člověka,“vysvětluje kastelán s tím, že aktivitu neslyšící uvítali. „První srpnová prohlídka je již plná,“ dodává. Po domluvě je však možné pro skupiny prohlídku znovu zopakovat a zařadit ji do programu.

Tímto projektem zámek zpestří nabídku netradičních prohlídek, mezi níž patří prohlídky zámeckého parku a zahrady, kastelánské i s někdejším ministrem kultury Danielem Hermanem, který zde prováděl už jako student.

Termíny

- pondělí 20. července

- sobota 1. srpna

- pátek 28. srpna

- možnost domluvy zařazení dalšího termínu pro skupinu

- držitelé ZTP a ZTP/P zdarma

- max 15 lidí, lepší je rezervace

- 60 minut