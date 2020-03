Ve středu 4. března probíhá kvalifikace družstev v metané na dálku, zítra na cíl, v pátek 6. března budou druhá kola a finále, sedmého finále družstev na cíl – vždy od 8 hodin. Od pondělí 9. března naváže šampionát dospělých – 10. března hrají od 7 hodin muži, od 15 ženy, atd. Program je na www.icestock2020.de.

Příprava pod šéfovou organizačního výboru Manuelou Hallhuberovou trvala rok. Přijet má asi 700 aktivních sportovců z 25 národů, dokonce také „exoti“ z Brazílie, Austrálie, Namíbie nebo Gabunu. Nechybějí ani Češi, ale na první pokus jsme nikde nevypátrali, kdo nás reprezentuje. Do regenské haly se vejde na 2000 diváků, vedle ní byl během dvou týdnů prací s rozmisťováním 2500 tun materiálu a téměř 300 hodin práce strojů rozložen 120 metrů dlouhý stan s dráhou z umělého ledu a s tribunami pro soutěže v hodech na dálku, které absolvuje 150 závodníků.

Při zahájení přiblížili návštěvníkům tradice Bavorského lesa vedle „vpouštění vlků“ zvoněním na obří zvonce také práskači bičem (na privátním snímku PNP).

Město staví věž

Pro místostarostu Steyru Helmuta Zöttla je to stavební projekt století, píší OÖN k výtahové věži, která má spojit dvě městské části – z Michelského náměstí na Tabor. Mezi nimi je dosud výškový rozdíl 36 metrů. Věž od bývalých protináletových štol za gymnáziem po špici měří 42 metrů. Podle stavebního dozoru tu bylo potřebováno už 250 kubíků betonu, z toho 60 000 litrů v rezavě hědé barvě. Z vrcholu bude do prostoru vysunuta 23 metrů dlouhá lávka, vyhlídková plošina směrem ke starému městu bude sedmimetrová. Panoramatická kabina výtahu bude moci vézt 26 osob maximálně rychlostí 1,5 metru za sekundu. Náklady se z původně stanoveného limitu 1,5 milionu eur vyšplhaly už na 2,7 milionu a protahuje se i doba výstavby – avizována byla do konce listopadu, teď to vypadá nejdřív na konec dubna, píše linecký list. Na snímku jsou betonové stěny výtahové věže.

Blues „naživo“ za humny

Bluesman Michael Dotson, jeden z předních interpretů této scény z Chicaga, jel do Evropy, aby svou autentickou muziku přinesl lidem. V Itálii ale stanul prakticky před zavřenými dveřmi, krátce před jeho plánovanými koncerty na severu země se tam objevil koronavirus, napsaly OÖN.

V neděli si spravil chuť v Cafe Museum v Pasově a oslnil posluchače i kritiky včetně znalce Paula Zaunera. Ve čtvrtek 5. března od 20 hodin bude hrát se svým kvartetem v kulturním centru Hof v Linci.

Hobby: fotit plechovky

Nadšený amatérský cyklista pekař Rainer Fröhlich ze Steyru viděl při projížďkách na kole opakovaně všude možně kolem do přírody odhozené nápojové obaly, snad nejčastěji stříbrno-modré plechovky energetického Red Bullu. „Nic Dietrichu Mateschitzovi nevytýkám, ale mnozí z jeho zákazníků se venku a v přírodě neumějí chovat,“ říká v OÖN.

Neutěšený pohled na odhozené obaly mu vnukl protesní akci. Při projížďce v prosinci začal vozit fotoaparát a fotografovat „redbully“, které prý vždycky všude nějaké najde. S podrobným popisem nálezu záběry vystavil na facebooku jako "Kunstprojekt ,blaue Dosen’". „Digitální“ prstík nahoru už mu ukázalo 171 uživatelů a jejich počet stále roste, píší OÖN. Přidali se další cyklisté a taky plechovky pro sociální sítě zaznamenávají.

Po vyfotografování nadšenci nakládají obaly do batohů a nosí je domů pro recyklingové dvory. Než je odevzdají, chtěli by prý ze sbírky, zatím naplňující kontejner, udělat výstavu. „Snad ta či ona fotografie někomu připomene, že tu plechovku odhodil právě on, a snad mu to přijde líto,“ míní Fröhlich.