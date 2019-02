Linec – V Horních Rakousích se opět chystají na společné sledování přenosů z fotbalového mistrovství Evropy.Na náměstí u centra OK přiblíží dění ve Francii od pátku do neděle 10. července tři metry vysoké plátno, před nímž najde místo na 500 fanoušků. Vysílána budou utkání od 18 i od 21 hodin. Při špatném počasí budou přenosy přemístěny do Solarisu hned vedle náměstí. Tam diváci uvidí i utkání hraná od 15 hodin.

V Schärdingu vytvoří „fanouškovskou míli" s obří LED stěnou v historickém „Seilerově příkopu". Při zahajovacím přenosu v pátek dostane prvních 300 návštěvníků, pokud přijdou do 19.30 hodiny, zdarma sklenici piva. Pro případ nepřízně počasí tu spolupořádající deník OÖN připravil pro fanoušky pláštěnky.



V Riedu se rozhodli umístit „arénu" s nejmodernější přenosovou technikou na Koňském trhu v centru města, při pršce do Meisslova domu. Organizátoři chtějí zamezit přinášení světlic, dělbuchů, zbraní apod. V okrese Braunau se bude dění opět koncentrovat do hostince Badhaus v Mattighofenu. Pro všechna „Public Viewings" v Innviertlu platí vstup zdarma.



Všech 51 utkání chce uvádět Bernhard Hofinger na svém přestavěném statku v Mehrnbachu – za pěkného počasí s grilováním.

Ve Welsu zve fandy pasáž Gortana, kde obnovený s´Gerstl láká denně na velkém plátno a 20 druhů piv. Ve Waizenkirchenu budou zahájení, všechna utkání rakouské skupiny a finálové zápasy vysílat v hostinci Mayrhuber se 400letou tradicí, na velký fotbalový zážitek jsou připraveni i v tradičním Sklepě v Grieskirchenu, kdem otevřou i v zavíracích dnech, pokud na ně připadne utkání ME.



Ve Freistadtu už s přenosy mají zkušenosti z minulých let, kdy „fotbalovou tribunu" umístili například ve dvoře pivovaru. Letos ji zřídí přímo na Hlavním náměstí. Na velké plátno tu budou živě přenášeny všechny zápasy s výkopy v 18 a 21 hodin, zajištěno na místě bude občerstvení, především o víkendech a při utkáních rakouské reprezentace. Utkání hraná od 15 hodin budou k vidění v městském kině. Tam se přemístí i večerní duely, pokud by přenos na náměstí ohrozil déšť.



Poprvé společné sledování nabídne Grein. Na tamním Donaustadionu připravil místní klub TSV Meisl speciálně k tomuto účelu zřízenou „počasí odolnou" fanouškovskou zónu a šéfová organizačního výboru této akce Waltraut Gassnerová v OÖN zdůrazňuje, že chtějí fotbalovým příznivcům připravit zážitek sahající daleko za samotná utkání. Už při zahájení v pátek si od 18 hodin zakopají penalty na brankáře domácího dorostu lyžařské hvězdy Vincent Kriechmayr a Hannes Trinkl. Následovat bude jejich autogramiáda a diskusní kolo mj. s bývalým trenérem Austrie Hermannem Stesslem, mistrem světa na bobech Gerhardem Redlem a dalšími. Po zahajovacím utkání Francie-Rumunsko (21) uvede na stadionu živý koncert vítězka televizní show „Velká šance" Christine Hödlová.

Prodlouží pošumavskou dráhu?

Spolek pro infrastrukturu tří zemí Schwarzenberg usiluje už léta o rozšíření dosavadní železniční sítě v Horních Rakousích „o pošumavský okruh". V deníku OÖN nyní předseda spolku Walter Höllhuber tvrdí, že se jim loni podařilo Rakouské dráhy ve Vídni přesvědčit, že by tato trať byla pro region skutečně obrovskou šancí. „Vedení ÖBB nám přislíbilo prošetřit, zda by tato trať měla skutečně smysl, a zda by prodloužení z Aigenu-Schläglu až k bavorské hranici bylo možné," říká Höllhuber. Pozitivní studii proveditelnosti už má k dispozici. Mühlkreiská železnice by tak mohla být prodloužena z Aigenu o dalších osmnáct kilometrů až k hranici ve Schwarzenbergu. Podle předsedy spolku je samozřejmé, že musí zahrnout i úpravu železničních mostů na normální šíři kolejí.



V únoru se Höllhuber vyjádřil k vizi „pošumavského okruhu" podrobněji. Ze Schwarzenbergu by měl po bavorském území pokračovat k české hranici a dál podél lipenské nádrže až k hlavní trati Budějovice-Linec a dále do Lince. K uzavření asi 270kilometrového okruhu tak chybí posledních 80 kilometrů. „Pak by byl spojen celý region mezi Dunajem a Vltavou s městy Pasovem, Lincem a Budějovicemi," řekl. Problémy s ochranou životního prostředí prý neočekává, protože trasa už údajně byla s národním parkem probrána.