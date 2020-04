Takové plány mají také všechny domovy seniorů ve správním obvodu Prachatic. Jsou tři. Domov seniorů Pohoda v Netolicích, Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích a Domov matky Vojtěchy v Prachaticích. Ty mají podle nařízení vlády vyčlenit v objektu lůžka pro případné pozitivní pacienty s COVID-19. Taková lůžka mohou být třeba ve společenské místnosti či jídelně. Lůžka musí být také označena a pečovatelé k nim musejí přistupovat s jinými ochrannými pomůckami.

"Tam, kde už se takový případ stal, nemají na výběr. Naše domovy seniory jsou na to připraveny," tvrdí Petra Popová, šéfka krizového štábu v Prachaticích. Upřesnila, že v případě příznaků u člověka v domově seniorů je postup daný. Dotyčný je odvezen na testování, v případě, že je jeho test negativní, vrací se zpátky do domova seniorů. V případě pozitivního testu je hospitalizován podle míry závažnosti v nemocnici podle kapacitních možností v Českých Budějovicích, Strakonicích či Táboře. Až ve chvíli, kdy by se tyto kapacity naplnily, budou místa v menších nemocnicích Jihočeského kraje či v jeho okolí.

V případě, že by nakažení "nabralo na obrátkách" má Jihočeský kraj plán, jak situaci zvládnout. Deníku to ve svých odpovědích popsala hejtmanka Ivana Stráská.

Kdy a jak kraj kontroluje vládní nařízení o vytvoření míst pro případ zavlečení viru do domovů pro seniory? Lze poskytnout přehled těchto míst v jednotlivých domovech s pečovatelskou službou?

My musíme samozřejmě v této věci postupovat velmi individuálně. Jsou zařízení, která jsou stavebně disponována tak, že je možné vytvořit nějaké oddělení pro ty, kteří budou případně nakaženi. Jiná zařízení ale takovou možnost mít nebudou. V této chvíli ty domovy pro seniory a zařízení tento pokyn řeší. Jejich seznam v tuto chvíli nelze poskytnout.

Je kraj připraven poskytnout personál pro případ, že se v domovech pro seniory objeví potvrzené případy? Pomáhali by v takových případech např. hasiči či jiné složky?

My jsme zpracovávali několik variant řešení nějaké významnější míry nákazy koronavirem v domovech pro seniory. Největším rizikem je samozřejmě personál a jeho nakažení. Takže obecně – při všech opatřeních je největší problém personál, což se ukázalo například na Vysočině, kde byli nakaženi všichni klienti včetně personálu a tamní pan hejtman byl postaven před situaci, jak pokračovat dál. Žádal dokonce o pomoc armádu. Ta pomoc mu poskytnuta nebyla a pokud vím, tak mu v péči pomáhají hasiči. My doufáme, že v našem kraji takový případ nenastane, nicméně i na to musíme být připraveni.

V domovech pro seniory podle některých jejich ředitelů nelze zajistit péči o nemocné koronavirem. Údajně je nelze v DPS nijak izolovat, ani personál není na péči vyškolen. Garantuje kraj pro tyto případy klientům DPS péči a lůžka v nemocnicích? Už se uskutečnila jednání s řediteli nemocnic na toto téma?

Tady, pokud se týče domovů pro seniory, se rýsuje velký problém. Některá zařízení jsou schopna vyčlenit určitou část, pro ty, kteří budou pozitivně testováni na koronavir a nákaza u nich bude probíhat lehce, pro ty těžší případy je samozřejmě připravena nemocnice. Byl vydán pokyn, aby kraje vytvořily zařízení, kam budou soustřeďovat lidi z domovů pro seniory s pozitivním výskytem koronaviru. Ten první nápad vznikl ohledně Lázní Toušeň a ukázal se jako nerealizovatelný. My jsme na toto téma diskutovali již zhruba před 14 dny a jednáme o tom průběžně. Zásadním problémem je, kde ale získat personál. Naopak není problém takové místo zajistit a patřičně vybavit. Podle daného klíče – 60 lůžek na 100 tisíc obyvatel, by měl náš kraj mít k dispozici takto vyčleněných 320 lůžek, což si myslím, že není reálné. Určitě ale nějaké řešení najdeme a o ty, kteří budou nemocní a nebudou moct být v současných zařízeních pro seniory se postaráme.

A existuje místo, kde by se senioři s těžkým průběhem nemoc mohli hospitalizovat?

Pro takové případy je možné využít prostor bývalé LDN v areálu bývalé Vojenské nemocnice v ČB (nyní tzv. dolního areálu nemocnice). Kraj momentálně zastavil projekt přesunu lidí z Domova pro seniory v Horní Stropnici do těchto prostor. Tam jsme se je chystali umístit po dobu plánované rekonstrukce hornostropnického DPS. Kapacita bývalé LDN tak zůstane pro případ potřeby vzniklé v souvislosti nákazy s koronavitrem volná.

Pokud jde o případné zajištění personálu jihočeští hasiči nabídli pomoc pro podobné případy. Řekli, že jsou na to připraveni.