„Bylo velice těžké srovnávat úspěchy ze soutěží, které loni proběhly, s činy a tvorbou, za kterou není udělen žádný diplom nebo výsledková listina,“ říká Hana Korčáková z pořádajícího domu dětí. Komise se proto rozhodla, že ocenění formou diplomu a knižní poukázky získává každý žák nebo student nominovaný školou.

Komise navíc vybrala devět hlavních ocenění. Jsou to především studenti a žáci, kteří se po delší dobu dobrovolně zapojili do pomoci ve zdravotních a sociálních zařízeních kraje nebo vytvořili něco zvláštního.

Dnes představujeme poslední tři oceněné.

Kamila Doubková

Kamila DoubkováZdroj: Deník/ Redakce

* 19 let, SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově

* Samostatná výtvarná tvorba, ilustrace knihy Galaxymen a diamantové srdce

Pocházím z Chýnova u Tábora. Odmalička se věnuji umění a ráda zkouším nové věci. Ve třech letech jsem zažila svůj první úspěch na dětském karnevalu – můj obrázek medvídka obsadil první místo. V předškolním věku jsem stále něco malovala, stříhala, lepila…

Od druhé do deváté třídyjsem navštěvovala výtvarný obor ZUŠ v Táboře. Umístila jsem se několikrát na předních místech různých dětských výtvarných soutěží v rámci okresu, kraje i celé republiky. Zvláštním zážitkem pro mě bylo předání ceny na Pražském hradě z rukou kardinála Duky.

Po základní škole jsem začala studovat „na Anežce“ v Krum-lově obor Užitá malba. Vytvořili jsme moje první webové stránky webart-galerie.cz, později www.artig.cz. Během studia 2. ročníku jsem získala 1. místo ve výtvarné soutěži ,,Pralesy a jejich mýtické postavičky“ Národního parku Šumava. Loni v listopadu vyšla dětská kniha Galaxyman a diamantové srdce, kterou jsem ilustrovala.

Baví mě zjednodušovat na první pohled složité věci a sledovat ostatní, jak přemýšlejí nad obsahem mého vyjádření. Jak si v dospělosti neuvědomují hravost, kterou znají od dětství. Nemusejí tak vidět složitost, naopak v jednoduchosti cítit přítomnost reality.

Za sebou mám několik společných i samostatných výstav. Vystavuji především grafiku a ilustraci, kterými se chci zabývat do budoucna. V posledních letech dostávám nabídky na různé výtvarné projekty.

Viktor Kazda

Viktor KazdaZdroj: Deník/ Redakce

* 17 let, SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice

* Dlouhodobá dobrovolná pomoc v kuchyni v Domově sociální péče v Černovicích

Pocházím z Černovic u Tábora. Vařím už odmalička, vždycky mě to bavilo, proto jsem se rozhodl pro hotelovou školu v Českých Budějovicích. Když jsem se dozvěděl, že personál kuchyně v domově sociální péče onemocněl covidem, přihlásil jsem se na výpomoc. Nebylo to pro mě nic nového, protože v prvním ročníku jsem měl praxi v nemocnici, ale i tak to byla zajímavá zkušenost. Díky škole jsem se nemusel účastnit distanční výuky, pouze jsem odevzdával důležitější úkoly. Jsem škole velmi vděčný, že mi udělili výjimku a já mohl vypomáhat, dokud se personál nevrátil zpátky. Po dokončení střední školy bych se chtěl věnovat gastronomii na vyšší úrovni a někdy v budoucnu si otevřít restauraci, která by měla ambice získat michelinskou hvězdu.

Václav Bastl

Václav BastlZdroj: Deník/ Redakce

* 15 let, ZŠ Nerudova České Budějovice

* Tvorba filmu pro ZUŠ Třeboň

Ke střihu, editaci videa, jsem se poprvé dostal v 6., 7. třídě, kdy jsme s kámošem chtěli být „slavní youtubeři“. Byl jsem rád, že jsem spojil dvě videa, přidal text, vůbec jsem to nezvládal… Od té doby jsem zapnul program jednou. Loni v době karantény jsem si řekl, že se editaci naučím na lepší úrovni. Zkoušel jsem všechno možné a nacházel nové funkce. V říjnu měl jeden youtuber konkurz na střihače. Nevyhrál jsem, ale umístil se na druhém místě, jako záloha. To mi dodalo chuť zlepšovat se. V prosinci jsem udělal svůj zatím největší projekt, „film“ Co-Miniturné VIII. pro ZUŠ Třeboň. Nemohu říct, co mě baví nejvíc, protože těch činností je spousta a všechny jsou v něčem zábavné. Největší radost mi ale udělá, když dokončím něco, na čem jsem pracoval x hodin a vypadá to tak, jak jsem si to představoval. Editace je skvělá v tom, že se člověk neustále učí nové věci. Nejkrásnější je, že vidím na sobě zlepšení. Střih videí je pro mě koníček, mám se stále v čem zlepšovat. Chci se naučit animovat a stát se pro někoho editorem.