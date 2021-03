"Nabízíme kroužkovaný ležák z tanku do PET lahví, máme zúžený jídelní lístek a lidé si chodí pro obědy. Děláme i rozvozy, takže jsme schopní dovézt lidem jídlo domů," upřesnil Tomáš Olejník, vedoucí oddělení gastro Budějovického Budvaru. Sami štamgasti ho prý sami často kontaktovali s otázkami, kdy už se znovu budou moci přijít "občerstvit".

Výdejní okénko Masných krámů funguje pouze v pracovní dny a zájem ze strany zákazníků je velký. Denně chodí kolem padesátky lidí. "Máme tu i nějaké ty chuťovky k pivu, vepřové ve vlastní šťávě, kachní játra, paštiku, pečená žebra a gulášek," vyjmenovala zaměstnankyně restaurace Michaela Husárová.

Důvodem, proč restaurace nechala výdejní okénko zavřené, byla rekonstrukce. "Práce zapříčinily velkou prašnost, takže jsme nebyli schopní tady něco vytvářet. Velká část rekonstrukce sociálního zařízení už je za námi, částečně už jsme poklidili a proto jsme se rozhodli otevřít výdejní okno," dodal Tomáš Olejník. Jakmile epidemiologická situace dovolí otevření celé restaurace, hosté se mohou těšit na nové moderní toalety.

Současné výdejní okénko ale restauraci nestačí ani na pokrytí základních nákladů. "Je to opravdu jenom z toho důvodu, aby se spotřebiče v kuchyni nějakým způsobem, lidově řečeno, hýbaly, je to ani ne setina tržeb, které jsme generovali předtím," vysvětluje Tomáš Olejník. Zaměstnanci jsou od začátku pandemie v kompletním složení a restaurace naštěstí nikoho propouštět nemusela.

Personál už se na návrat zákazníků těší. "Když vidíte prázdnou restauraci, to je vždycky k pláči. Když si vzpomenu na ty doby, kdy tady bylo živo, tak to člověka zahřeje u srdce, že dělá tu práci dobře, ale takhle je to hodně smutné," posteskl si Tomáš Olejník. O budoucnost restaurace se prý ale lidé bát nemusí.