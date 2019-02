Jižní Čechy - Lyžařské výcvikové kurzy, které jsou součástí školního vzdělávacího programu, jsou v plném proudu. Určeny jsou primárně pro žáky sedmých tříd.

Do kolen, do kolen, bude se zanedlouho ozývat ze skiareálu v Českých Žlebech. Právě sem totiž vyráží se svými svěřenci Luboš Stašek, ředitel Základní školy Máj I v Českých Budějovicích. „Jezdíme sem každý rok, ale ubytováni jsme ve Volarech,“ uvedl. Dodal, že letos na lyže pojede 35 žáků. „Je to kurz určený pro žáky sedmých ročníků, ale když je třeba, doplníme je mladšími nebo staršími žáky,“ vysvětlil. Zájem o kurz prý je. Rodiče dětí za něj letos zaplatí necelých tři a půl tisíce korun. „Instruktory máme vlastní,“ říká Luboš Stašek.



Žáci ze Základní školy Mikuláše z Husi v Táboře jezdí na základní lyžařský výcvik v 7. třídě každý rok do Itálie. Pětidenní pobyt ve středisku Aprica vychází na 6900 korun včetně dopravy, permanentek, stravy a ubytování. Instruktory jsou učitelé tělesné výchovy. Děti mají podle ředitele Ladislava Křemena na výběr, jestli budou jezdit na lyžích, či na snowboardu, vyzkoušet si mohou oboje. Pokud není kapacita naplněna, mohou jet žáci z jiných tříd.



I PRO PRVNÍ STUPEŇ

Základní škola Chýnov nabízí dětem dva druhy lyžařského výcviku. Klasický základní kurz pro děti 7. ročníku se každoročně koná v Peci pod Sněžkou. Děti jsou ubytovány v boudě Racek, včetně dopravy a permanentky kurz stojí 6280 korun. Instruktory jsou pouze učitelé. Výjimečně se účastní i dva až tři žáci z jiných ročníků. Zájem mívá asi 80 procent žáků. Na kurzu se kombinuje výuka lyžování a snowboardingu.



Výuku lyžování v Chýnově nabízejí také žákům prvního stupně. Koná se odpoledne na Monínci, vždy tři hodiny denně. Děti jezdí v doprovodu učitelů, kteří je ve skiareálu předávají instruktorům. Tento kurz stojí 2700 korun.



Děti ze ZŠ Dukelská ve Strakonicích si letos vyjeli zlepšit lyžařské dovednosti na sjezdovky v Lipně nad Vltavou. „S Lipnem máme výborné zkušenosti, je zde jistota sněhu a navíc děti poznají i Lipenskou přehradu a vodní elektrárnu, kam chodíme na prohlídky,“ říká vedoucí lyžařských kurzů Radek Sosna. Škola má pět tříd sedmého ročníku, proto organizuje dva turnusy kurzů.



Rodiče si na kurz trvající od neděle do pátku museli připravit 4500 korun, přičemž 500 korun každému přispělo sdružení rodičů. Bohužel několik žáků zůstalo doma z ekonomických důvodů. Škola využívá instruktory z řad učitelů, případně zkušené lyžaře, kteří mají praxi ve výuce lyžování. Instruktory ve střediscích nevyužívá. Po negativních zkušenostech se zraněními ze snowboardu se děti učí výhradně jízdě na sjezdových lyžích.