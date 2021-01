Přestože jsou lyžařská střediska od neděle 27. prosince z nařízení vlády uzavřena, Skiareál Lipno návštěvníky vítá s otevřenou náručí.

Jak uvedla jeho mluvčí Olga Kneiflová, celoročně je centrem aktivní dovolené i jednodenních výletů, a proto se ho rozhodli nadále udržovat. „I v této složité situaci nabízíme návštěvníkům maximum, zasněžené sjezdovky, které nemohou sloužit svému účelu, tak mohou využít běžkaři, skialpinisté a všichni, kterým pohyb na čerstvém vzduchu přináší radost,“ shrnula.

JEN NA CHVÍLI

Na sjezdovce učí rodiče děti lyžovat či jezdit na snowboardech, i když je lanovka mimo provoz, tak si Češi nedělají vrásky. „My jsme vyrazili jen na chvíli na boby a na procházku. Překvapilo nás, kolik je tu lidí, tak se tu moc nechceme zdržovat,“ naznačila Veronika Pecháčková a dodala, že ji velmi mrzí uzavření Stezky v korunách stromů. "Je to škoda, nechápu, proč se na některé rozhledny může a některé ne. Pohyb na čerstvém vzduchu a v přírodě nikomu neublíží," postěžovala si.

Provozovatelé areálu stále připomínají, že platí protiepidemická opatření a je třeba je respektovat i na sjezdovce. „Dostatečné rozestupy, nošení roušek v blízkosti dalších osob či omezení styku ve větším počtu jsou podmínky, které lze při běžkování i dalších venkovních činnostech snadno dodržovat,“ míní Olga Kneiflová a žádá všechny pěší, aby byli ohleduplní k upraveným tratím a neničili je přecházením nebo přejížděním saní či bobů.

NEJVÝŠE V REPUBLICE RUŠNO NEMAJÍ

Víkendovou otevírací dobu zachovává i nejvýše položený hrad a současně rozhledna Vítkův Hrádek, kterou provozuje stejnojmenné občanské sdružení. „Když jsou vhodné podmínky, nabízíme nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory i rakouské Alpy, ale dnes je bohužel mlha,“ zmínil člen spolku Vladimír Tulek s tím, že i přesto nárazově několik turistů dorazilo.

Provoz o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 16 hodin dle jeho slov povolila hygienická stanice. „Prosíme ale návštěvníky, aby do hradu nosili roušky a neshlukovali se,“ upozornil. „Doufáme, že od května budeme moci mít otevřeno denně,“ dodal dobrovolník, který pomáhá s obnovou už dvacet let.

V sezoně lze na místě koupit i řadu suvenýrů či turistické známky. „V necovidové době je Hrádek místem setkávání, hrávají tu kapely, děláme tu svatby a různé programy,“ zavzpomínal Vladimír Tulek.

ZAVŘENÉ OBČERSTVENÍ NEVADÍ

Zasněženým lesem vyrazil na vrchol do 1 053 metrů nad mořem i mladý pár s dětmi. „Byl to moc krásný výlet, ta zasněžená krajina je opravdu parádní. Doufali jsme, že alespoň vyhlášené bistro Krmelec bude o víkendu otevřené. Ale náladu nám to nezkazilo,“ sdělil Patrik Lutovský z Brna, který s manželkou navštívil lokalitu již podruhé. „Byli jsme tu už v září. Nyní jsme tu na týdenní dovolené ještě s jednou rodinou v pronajatém objektu,“ doplnila žena Adéla Lutovská, které se na Lipně zalíbilo.

VÍTKŮV HRÁDEK



Zajímavostí je, že zde byl v roce 1394 krátce vězněn panskou šlechtou král Václav IV., syn krále Karla IV. a také toto kouzelné místo navštívil v roce 1861 korunní princ Rudolf, syn císaře Františka Josefa. Pro svoji zdaleka viditelnou polohu na nezalesněném hraničním hřebeni a bohatou historii se stal Vítkův Hrádek romantickým inspiračním zdrojem malířů a spisovatelů. Adalbert Stifter sem zasadil děj Hvozd i svého stěžejního románu Vítek a zvěčnil i podobu hradu na svých obrazech. Básník Adolf Hejduk (1835 - 1923) věnoval tomuto místu dvě díla Dřevorubec a Pod Vítkovým Kamenem.