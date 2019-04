Druhé největší estonské město přivítalo početnou výpravu českých reprezentantů. Na start se během pátku 20. července postavili v elitní kategorii František Linduška, Jan Volár, Petra Kuříková, Jana Macháčová a Iveta Fairaislová. Další čtveřice Čechů zasáhla do juniorského závodu.



V Tartu je čekalo 750 m plavání v řece Emajõgi, která byla zrádná svými proudy. Dvacetikilometrová cyklistická část byla rozdělená do čtyř okruhů s jedním strmým stoupáním, které bylo součástí také pětikilometrového běhu.



Jan Volár s Františkem Linduškou dokázali výborně využít proudy v estonské řece, a tak se od počátku drželi na čele startovního pole. František Linduška byl po plavání součástí první skupiny. Jan Volár naneštěstí nadplaval bójku a ztratil cenné vteřiny. Vynikajícím výkonem v cyklistice se ale dotáhl na čelo. „Na kole předvedl nejlepší výkon ze všech účastníků. Dokonce se snažil hodně útočit, což ho ale stálo spoustu sil, které mu pak v závěru docházely,“ popsal závod reprezentační kouč Lukáš Vrobel. „Franta Linduška byl ještě 200 metrů před cílem na bronzové pozici, jenže ve finiši neustál útok soupeřů. On je tempař a zrychlení ostatních se mu těžko zachytávají. I Honza Volár odvedl výbornou práci, ještě na 4. kilometru běhu byl na deváté pozici, ale pak mu došly síly, které nechal v cyklistice.“



V cíli z toho bylo vynikající 5. místo Františka Lindušky, který na vítězného Slováka Richarda Vargu ztratil jen 16 vteřin! Jan Volár obsadil 14. příčku se ztrátou 51 sekund na vítěze. „V kategorii mužů to byl z českého pohledu nejlepší závod za poslední roky!“ těšilo Lukáše Vrobela.



Plavání rozhodlo o umístění žen

České reprezentantky si bohužel nemohly startovní pozice vybírat, a tak neměly možnost využít silných říčních proudů hned po startu. „Ostatní závodnice je pak zavřely, což ovlivnilo celý závod. V Estonsku se totiž sešly velmi kvalitní plavkyně, a tak se startovní pole během plavání výrazně nadělilo,“ popsal Lukáš Vrobel.



Petra Kuříková byla v cyklistice součástí druhé skupiny, která na čelo závodu ztrácela minutu a půl. Iveta Fairaislová s Janou Macháčovou se držely ve třetí skupině. „I když holky podaly v běhu velmi dobrý výkon, po plavání bylo prakticky o závodu rozhodnuto,“ dodal reprezentační kouč.



Zvítězila Britka Sophie Coldwell. Nejlepší českou závodnicí byla Petra Kuříková na 20. pozici se ztrátou 2 minut a 24 sekund. Iveta Fairaislová si doběhla pro 36. místo, Jana Macháčová skončila 41. „V závodě žen se nám jako v jediném bohužel nepovedlo naplnit cíl, kterým bylo umístění všech závodníků v první polovině startovního pole,“ uvedl Lukáš Vrobel.



Mezi juniory si nejlépe vedl Tomáš Zikmund

V závodě juniorů se nejlépe dařilo Tomáši Zikmundovi, který z 15. pozice ztratil na vítězného Nora Vetleho Bergsvika Thorna minutu a 34 sekund. Tomáš Kříž dokončil závod na 40. pozici. „V juniorech se nám povedlo vybrat nejlepší startovní pozice. Tomáš Zikmund tak plaval na druhém místě, cyklistiku si výborně kontroloval a jel v první skupině, která se postupem času zmenšovala. V běhu předvedl výkon na hranici svých možností, což stačilo na 15. místo, které považujeme za úspěch,“ popsal Lukáš Vrobel.



Mezi juniorkami se dlouho na čele držela Alžběta Hrušková, která byla součástí první skupiny. „Už při cyklistice ale bylo vidět, že jí trochu docházejí síly. Na své poměry pak předvedla slabší běh, který ji odsoudil na 22. pozici,“ řekl reprezentační trenér. „Naproti tomu Tereza Svobodová je slabší plavkyně, což se projevilo na pořadí, i když tentokrát předvedla nadstandardní výkon. Během cyklistiky a běhu se ale neustále posouvala vpřed a vybojovala 27. místo. Podala výkon na hranici svých možností, za který si zaslouží pochvalu.“

Výsledky



2018 Tartu ETU Triathlon European Championships, 20. července



Muži: 1. Richard Varga (SVK) 53:07, 2. Uxio Abuin Ares 53:18, 3. Roberto Sanchez Mantecon (oba Šp.) 53:19 … 5. František Linduška 53:23, 14. Jan Volár 53:58



Ženy: 1. Sophie Coldwell (VB) 58:32, 2. Alexandra Razarenova (Rus) 58:52, 3. Kaidi Kivioja (Est) 58:54 … 20. Petra Kuříková 1:00:56, 36. Iveta Fairaislová 1:02:30, 41. Jana Macháčová 1:03:16



Junioři: 1. Vetle Bergsvik Thorn (Nor) 53:59, 2. Tim Hellwig (Něm) 54:07, 3. Csongor Lehmann (Maď) … 15. Tomáš Zikmund 55:33, 40. Tomáš Kříž 58:27



Juniorky: 1. Pauline Landron (Fr) 1:00:25, 2. Magdalena Früh (Rak) 1:00:45, 3. Jessica Fullagar (FR) 1:00:49 … 22. Alžběta Hrušková 1:02:46, 27. Tereza Svobodová 1:03:04