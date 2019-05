Křižovatku na Okružní vylepší příští rok

České Budějovice – Sedmnáct milionů korun by mělo už příští rok vylepšit velkou kruhovou křižovatku v budějovické Okružní ulici. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chce křižovatce postupně přidat takzvané bypassy, které by umožnily přímé odbočení do vedlejších směrů.

Přímé odbočení z budějovické Okružní ulice ve směru na Lišov by mělo přibýt už příští rok. Vylepší se tím zatížená křižovatka. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Podobně je v Českých Budějovicích upravena například křižovatka Mánesovy ulice a Lidické třídy.



Podle Jana Kudrleho, vedoucího oddělení přípravy budějovické pobočky ŘSD, by křižovatka nově měla mít menší poloměr, ale přibudou zmíněné bypassy.

Celkově bude ještě změny posuzovat ministerstvo dopravy, ale ŘSD už má připravenou dílčí úpravu. „V současné době je zpracována projektová dokumentace na zřízení bypassu ve směru od Škodovky na Lišov a je požádáno o stavební povolení,“ přibližuje chystanou investici Jan Kudrle. Realizace se předpokládá nejpozději v první polovině roku 2020. Odhad nákladů v současnosti činí 17 milionů korun.



Z hlediska plynulosti dopravy je podle Jana Kudrleho současná úprava dostatečná. „Od samého počátku výstavby kruhové křižovatky byl předpokládaný preferovaný směr Strakonická – Lišov,“ říká Jan Kudrle a dodává, že tomu odpovídají i čtyři jízdní pruhy v tomto směru na komunikacích za křižovatkou.

Specialista ŘSD upozorňuje, že dlouho ale na této křižovatce převažoval provoz po Okružní ulici a řidiči si zvykli na projíždění „bez čekání“.



V současnosti však musejí někdy v dopravní špičce z vedlejšího směru čekat před křižovatkou. „Proto po jednáních s policií a s městem dochází k drobné stavební úpravě,“ zmínil k chystané změně Jan Kudrle. Zdůraznil však, že nejde jen o prosté „přemalování“ značení na silnici, ale o stavební úpravy. Při nich bude zrušen třeba i střední dělicí pás ve směru na Lišov v délce několika set metrů.

Autor: Edwin Otta