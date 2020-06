Autor Bockelmann při vernisáži. Foto: Deník/OÖN/lebe

Vytvořil je podle poznávacích fotografií, které nacisté pořídili těsně před transporty do Osvětimi, píší OÖN. Některým bylo v tu dobu dvanáct, jiným třeba čtyři roky, další byly dvouleté… „Přežil jsem, protože jsem ležel ve správné kolébce,“ řekl 77letý autor. „Kdybych byl Sinti nebo Rom, nebo postižený, dnes bych tu nejspíš nestál…“ Doufá prý, že návštěvníky výstavy rozesmutní. „My všichni známe čísla – šest milionů usmrcených židovských spoluobčanů. Nemůžeme zalitovat všech, ale těchto dětí ano…“

Starosta Erich Wahl při vernisáži s pohnutím řekl: „Budeme si v Evropě muset položit otázku, proč jsme dnes nepomohli ztroskotaným dětem, které žijí v uprchlických táborech v Řecku v žalostných podmínkách…“ Městská rada St. Georgenu chce projednat rezoluci spolkové vládě s vyjádřením připravenosti některé tyto děti přijmout. „Právě jako region, který převzal temné historické dědictví, bychom tak mohli dát znamení lidskosti…,“ uvedl.

Dům vzpomínek byl zřízen s velkou pomocí dobrovolníků a s finanční podporou obce, zemské vlády a leader-regionu, uvádí list.

Tisíce dolarových milionářů

Finanční jmění Rakušanů se od roku 2018 do roku 2019 zvýšilo o sedm procent na 900 miliard dolarů, píší OÖN ze zprávy "Global Wealth Report 2020" poradenské firmy Boston Consulting Group (BCG). Byl to silnější růst než v letech předcházejících, ale je pořád pod průměrem západní Evropy.

Jmění je v zemi silně koncentrováno na několik velmi zámožných osob. Třetinu jej drží jen 320 lidí, kteří vlastní po více než sto milionech, uvádí linecký list. „Obyčejných“ dolarových milionářů je v Rakousku 47 000. Méně než 250 000 dolarů má 7,2 milionu dalších občanů státu.

Zabavit dům je problém

Za pohlavní zneužití více než stovky chlapců během 20 let byl lékař ze Solné komory zatím nepravomocně odsouzen na třináct let do vězení. Otázka je nad rozhodnutím o konfiskaci domu obžalovaného u jezera. Senát o tom rozhodl na podkladě paragrafu, podle něhož musejí být zabaveny „věci, které pachatel použil k vykonání činu“. „Obvyklé dosud bylo konfiskovat auta, se kterými lupiči transportovali kořist, nožů užitých jako bodná zbraň či nástrojů k vloupání,“ uvádějí OÖN. Soud ve Welsu rozhodnutí odůvodnil tak, že obviněný užíval svého domu, aby v něm poškozené zneužíval.

Vídeňský obhájce prof. Richard Soyer to má za nepřípustné, píše list. Judikatura k tomu sice není, ale tzv. vídeňský komentář, „pro trestní právo něco jako Bible“, jasně říká, že toto opatření je možné v případě „fyzických, mobilních (přenositelných) věcí“ jako aut nebo mobilních telefonů. Komenář uvádí příklad, že justice nemůže konfiskovat budovu banky jen proto, že v ní došlo k podvodům klientů. Linecký odborník Alois Birklbauer doplňuje, že zabavený majetek přechází na stát a je tedy odňat z nároků poškozených.

Jak utráceli za humny



Rakušané loni vydali 23,5 miliardy eur za zboží denní potřeby v obchodech s potravinami a drogerií, uvádějí OÖN. Je to o 2,5 procenta víc než předloni. Na potraviny z toho připadlo 21,5 miliardy (+2,3 %), drogerie zvýšily obrat o 3,8 % a poprvé se dostaly přes hranici dvou miliard.

Přezkoušet děti?!

Svaz německých učitelů požaduje povinný znalostní test všech žáků při plánovaném návratu k regulérnímu vyučování, píše PNP. Prezident svazu Heinz-Peter Meidinger doporučuje při zjištěných větších nedostacích pomocné odpolední doučování. K jeho zajištění by ovšem školy potřebovaly rozšířit počet učitelů. Čtvrteční rozhodnutí konference zemských ministrů školství o zahájení řádné výuky nejpozději po prázdninách ve stejných třídních kolektivech nebo jiných stálých skupinách kritizoval Meidinger jako předčasné. Nejprve je prý třeba vytvořit na školách podmínky se zcela jasnými odpovědnostmi a teprve pak ohlašovat návrat k normálnímu vyučování.