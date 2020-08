Krajské volby: Tři hejtmani i koronavir

Kandidátky podalo včas dvacet subjektů. V minulých volbách to bylo 23 subjektů. Nyní lze ještě v kandidátkách provádět změny, do registrace, která by měla být potvrzena 14. srpna.

Přehled kandidujících stran a zatím známých lídrů pro krajské volby 2020 v jižních Čechách. | Foto: Deník / Miroslava Jindrová

Po čtyřech letech půjdou znovu Jihočeši v říjnu ke krajským volbám. Kdo usedne letos v novém jihočeském krajském zastupitelstvu? Rozhodnou voliči v říjnu. Kandidátku podalo včas dvacet subjektů. Důvodů, proč jít hlasovat, je dost. K volbám se chystá například historik a teolog Richard F. Vlasák z Radimovic u Želče. „Zajímá mě , co se děje v kraji,“ zdůrazňuje Richard F. Vlasák a připomíná, že zastupitelstvo má vliv třeba na stav velké části silnic v regionu, na střední školství nebo nemocnice. „Stálá témata ale do značné míry přehlušil a přehluší koronavirus,“ míní historik a připojuje, že podle jeho názoru se krajská reprezentace s koronavirovou krizí vyrovnala. „Tohoto tématu se bude chtít chytit i opozice a profilovat se na něm,“ předpovídá Richard F. Vlasák. Bouřky na jihu Čech v noci vystřídal vytrvalý déšť Přečíst článek › Hudební producent Aleš Trdla z Českých Budějovic je zvědav, jak dopadne souboj ČSSD (v čele s nynější hejtmankou Ivanou Stráskou) a hnutí Změna 2020, u jehož založení stál bývalý hejtman Jiří Zimola, který sociální demokracii před časem opustil. V řadách ODS pak voliči najdou také prvního hejtmana kraje Jana Zahradníka. Podle Aleše Trdly budou mít vliv na voličskou účast i výsledek nejen regionální, ale i celostátní témata a třeba i animozity plynoucí z celostátní politické scény. Například podporu dostavbě dálnice státem pak budou podle mínění Aleše Trdly vyjadřovat všechny strany. „Myslím si, že voliči už jsou ze sedmdesáti procent rozhodnuti,“ říká však Aleš Trdla a připojuje, že i on už má favorita. Letošní kampaň může ale nabídnout i „okrajové zajímavosti“. Jako je vzestupný trend bílých košilí. Stále více subjektů totiž fotí kandidáty v tomto střízlivém, ale působivém oděvu. V minulých volbách zvítězila ČSSD, do zastupitelstva se dostaly ještě ANO 2011, ODS, KSČM, Pro jižní Čechy, Jihočeši 2012 a KDU-ČSL. Piknik s čtenáři a redaktory Deníku Přečíst článek › Kandidují všichni dosavadní držitelé hejtmanské funkce. V čele ČSSD je to Ivana Stráská, současná hejtmanka. Za Změnu 2020 se bude o hlasy ucházet Jiří Zimola, ale lídrem této kandidátky je Stanislav Mrvka, donedávna starosta Jindřichova Hradce. Prvního jihočeského hejtmana Jana Zahradníka najdou voliči na kandidátce ODS, kterou do krajských voleb povede současný krajský a českobudějovický zastupitel Martin Kuba. Výrazně zřejmě promluví do voleb ANO 2011, které bude mít v čele krajského a českobudějovického zastupitele Františka Konečného. Richard F. Vlasák bude sledovat dva fenomény – jak se povede Pirátům, kteří zatím v zastupitelstvu nejsou a pak nové koalici TOP 09 a KDU-ČSL. Přístřešky už z Pražské třídy skoro zmizely Přečíst článek › Posledně se o hlasy ucházelo 23 subjektů. Tentokrát už ale na volebních lístcích nebudou například Politické hnutí PRO 2016, Strana soukromníků ČR nebo JIHOČEŠTÍ HASIČI. Kandidují však některé nové subjekty. Pozměnily se také některé koalice a například pod hlavičkou JIHOČEŠI 2012 kandidují společně s hnutím tohoto názvu také Občané pro Budějovice a Tábor 2020. Podané kandidátky nyní leží na krajském úřadu, rozhodnutí o jejich registraci má padnout 14. srpna 2020. Do 14. srpna je možné provádět v kandidátkách změny nebo je doplňovat. Pak by měl krajský úřad vydat rozhodnutí o registraci kandidátek.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu