Planá – Jistotu, že budované mezinárodní letiště se bude mít v případě potřeby kam rozšiřovat či umístit zázemí, získá Jihočeský kraj koupí bývalých vojenských kasáren vedle letiště.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Vicehejtman Josef Knot k tomu uvedl: „Prostor má výrazně rozvojový potenciál, proto jsem hlasoval pro. Letiště je velmi významná investice kraje a tyto pozemky znamenají rozvojový potenciál. Nikdy nevíte, kdy se objeví investor, který bude chtít rozšiřovat nebo budovat například skladovací plochy a podobně,“ míní vicehejtman.



Zatímco smlouvu na nabytí pozemku podepíše hejt-manka letos, kupní cena 143 milionů korun bude uhrazena Ministerstvu obrany v příštím roce. S touto investicí nesouhlasí opozice. ODS se domnívá, že není potřebná.



Zastupitelé se přeli o pozemek u letiště

Pozemek bývalých kasáren se kraj snažil získat do vlastnictví současně s bezúplatným převodem areálu letiště. Nyní ho kupuje za 143 milionů korun s představou vybudování zázemí pro letiště s komplexem služeb. Náměstek hejtmanky Jaromír Novák uvedl: „V současné době je v tomto prostoru ve vlastnictví Jihočeského kraje komunikace, jež prochází středem kasáren a slouží jako příjezd k letišti a pietní místo s letadlem MiG patřící státu.



Co tam bude, je zatím předčasná otázka. Teď jsme schvalovali úpravu studie, která počítá s vybaveností týkající se letiště, například hotelem. Nákupem pozemku splníme úkol uložený v roce 2008,“ vysvětlil Jaromír Novák.



Podle krajského zastupitele Martina Kuby (ODS) zdevastovaný areál k pro-vozu letiště není potřeba.„V tuto chvíli se nám zdá, že cena určená ministerstvem je vysoká, když ještě nevíme, co se tam bude realizovat. Může se tam objevit ekologická zátěž, jež s sebou často nese spoustu nákladů na rekultivaci. Vše se podstatně prodraží i bouráním objektů, sanací,“ obává se Martin Kuba.



Jiného názoru je zastupitel za ANO František Konečný: „Je to vstup na letiště, takže si neumím představit, že by ho vlastnil někdo jiný než kraj či další státní subjekt. Je logické, že chceme mít upravený vstup k letišti, kde budou případně provozy, které nebudou rušit. Bylo nutné pozemek koupit a cena byla velice přiměřená.“



Jak se lokalita promění, bude záviset na případném strategickém partnerovi. Jaromír Novák o jeho nalezení nepochybuje, pokud bude dostatečný prostor pro realizaci záměrů zájemce. „Už jsme jednali s potenciálními partnery. Říkali: Nejdříve dodělejte letiště a až budete mít všechny licence, tak budeme pokračovat. Už se to blíží – do konce roku 2019 by mělo být letiště certifikováno pro mezinárodní provoz a jednání o strategickém partnerovi dokončena.“



Čas ukáže, zda se investice do pozemku vyplatila.