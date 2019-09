Neobvyklou zásilku bylo v sobotu možné podat na českobudějovickém Sokolském ostrově. Při westernové akci tady pro jízdu Československého Pony expressu brali pohledy a dopisy už na příští rok.

Do brašen vloží zásilky podle spoluorganizátora jízdy Bohumíra Urbánka v srpnu 2020, aby je ze Studánek nedaleko Vyššího Brodu dovezli přes Tábor do Stříbrné Lhoty na úpatí Brd. Zájemci ale kupovali pohlednice už v sobotu a někteří je také předávali do úschovy a budoucí přepravy, po označení razítkem se slavným jezdcem na koni – symbolem původního amerického Pony expresu. „Můžete poslat pozdrav rodičům, dětem, známým, přátelům i nepřátelům i sami sobě,“ vyzýval zvesela Bohumír Urbánek.

Ve Stříbrné Lhotě budou zásilky pro Českou republiku předány České poště, jezdci ale dál povezou náklad určený pro Německo či Nizozemí, kde ve městě Zwolle evropský Pony express končí. „Když padne kůň, jezdec musí nést brašnu na další předávací místo pěšky,“ zdůraznil Bohumír Urbánek a dodal, že v roce 2020 se československá připomínka slavné „prérijní“ pošty dá do pohybu po šestatřicáté.

Na Sokolském ostrově ovšem v sobotu nechyběly ani indiáni. Pod jejich dohledem si bylo možné zastřílet z luku nebo zaházet nožem. Zájemcům radil i David Bauer. Určit předem jestli otáčka má být jedna nebo dvě a pak podle dopadu nože na terč udělat krok vpřed nebo vzad. Návod jednoduchý, ale přesto ne každý trefil…

Obsáhlou sbírku per, vpletenou do vlasů, komentoval Davis Bauer upřímně. „Je to volná úprava, není to podle nějakého kmene,“ zmínil jihočeský indián a doplnil, že jde o brky z krocana, káně a co se najde v lese. „Možná je tam i sova,“ připojil David Bauer s úsměvem.

Westernoví příznivci tentokrát nemohli slyšet rány pistolí – ty nahradilo práskání bičem při kovbojské show. Ale kdo by toužil spatřit v akci repliky coltů nebo winchestrovek šanci má podle člena Asociace westernových střelců Václava Papáčka už 28. září na soutěži v Pelhřimově a poblíž Budějovic pak 7. prosince v Lišově.