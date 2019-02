České Budějovice – Exhejtman Jiří Zimola (ČSSD) představil ve čtvrtek krajským zastupitelům audit, který objasňuje financování stavby rekreačních domů na Lipně.

Ty pro Jiřího Zimolu a bývalého náměstka Jaromíra Slívu (ČSSD) buduje pod svým jménem někdejší šéf Jihočeských nemocnic Martin Bláha. Jiří Zimola už ve středu sdělil, že podle závěrů auditu, který nechal zpracovat Martin Bláha, se při stavbě domů nestalo nic nezákonného. Co také zaznělo při debatě zastupitelů o kauze Lipno?

„Považuji celou kauzu stavby rekreačních domů za vysvětlenou a uzavřenou," řekl po stručné prezentaci závěrů auditu Jiří Zimola.

„Snad jste nečekali, že si Martin Bláha objedná audit, ve kterém bude něco špatně?" ptal se zastupitel Martin Kuba (ODS).

„Vznikla komedie plná omylů. Dnes už je to o tom, že opozice chce dokázat, že Zimola kradl nebo co. I kdyby pan Bláha stavěl panu Zimolovi dům z odměn v nemocnicích, není to nemorální, je to jeho příjem schválený radou kraje," zmínil náměstek hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD).

„Audit je takový yetti, diskutujeme o něm, ale nikdo ho nikdy neviděl," komentoval zastupitel Jan Bauer (ODS) fakt, že Jiří Zimola členům zastupitelstva nedal závěry auditu k dispozici ještě před jednáním.

„Diskutujeme o údajném vyvedení peněz z jihočeských nemocnic. Když jsem v roce 2008 přišel do hradecké nemocnice, zhrozil jsem se. Baráky z počátku 20. století, unavení lékaři… Dnes je skoro vše opravené,lékaři čerpají náhradní volno za stejné platy. Právě tam byly vyvedeny ty peníze," uvedl krajský zastupitel Stanislav Mrvka (ČSSD).

„Jsem pro snížení odměn manažerovi Jihočeských nemocnic. Na druhou stranu všichni víme, že šéf takového kolosu nemůže brát 30 tisíc měsíčně," řekl radní Jiří Švec, když se zamýšlel nad změnami v odměňování manažerů nemocnic (PRO JIŽNÍ ČECHY).