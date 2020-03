Nejvíc jich bylo v Tyrolsku 490, v Horních Rakousích 399, v Dolních Rakousích 317. Čtyři nakažení Hornorakušané se vyléčili. V karanténě je 4423 osob, 17 lidí je v nemocnicích. V příhraničním okrese Rohrbach za den stoupl počet nakažených z 18 na 27. Oficiálně zemřelo šest lidí, naposledy 94letá žena ve Vídni.

Sociální partneři v Rakousku se dohodli na zkrácení prodejní doby v obchodech s potravinami do 19 hodin. Odbory chtěly zavírat v 18.

Při rychlém přijímání zákonů občas něco nedomyslí i sousedé. Tak bylo rozhodnuto, že děti rozvedených manželství nesmějí navštěvovat toho rodiče, kterému nebyly svěřeny, resp. nesmějí opustit domácnost, ve které žijí. Rozhodnutí kritizovali především liberálové jako přehnané. Ve čtvrtek odpoledne už byl výnos opraven (zneplatněn) „úmluvou“ ministerstev zdravotnictví a rodiny o výjimce.

Opraveno (ještě před vstupem v platnost) také bylo rozhodnutí o zavedení povinnosti pracovat z domova. Pohřby v nejužším rodinném kruhu byly vyňaty ze zákazu vstupu do veřejného prostoru. Rozhodnutí, že při omezení provozu jsou zaměstnanci povinni na přání zaměstnavatele čerpat dovolenou nebo přesčasový bonus, bylo upřesněno – z nároků na letošní dovolenou v musejí lidé spotřebovat jen dva týdny a vůbec nejsou nuceni „utratit“ své nasbírané přesčasy.

Horní Rakousy ve čtvrtek uvolnily do oběhu 40 000 ochranných masek uskladněných ve Feldkirchenu, které byly pořízeny proti ptačí chřipce. Přezkoušení Úřadem pro obrannou techniku ve Vídni ukázalo, že masky typu FFP1 s datem použitelnosti 2016 jsou všechny stále funkční. O jejich rozdělení pro zdravotnická zařízení a domovy seniorů rozhodne okresní úřad pro Urfahr-venkov.

Policii v Horních Rakousích pomůže 160 vojáků bundesheeru. Mají být nasazeni například k podpoře hraničních kontrol, zabezpečení letiště Hörsching a k dezinfikování řídících centrál služeb. Už několik dnů pomáhá 150 civilních zaměstnanců armády a vojáků prací v přerozdělovacích skladech velkých potravinářských koncernů.

Linecké letiště přerušilo ve čtvrtek linkovou dopravu. Spojení do Düsseldorfu a Frankfurtu mají pokračovat od poloviny dubna. Nelétají ani linky do Hurghady. Pro nákladovou dopravu zůstává letiště v pohotovosti, dalších 160 zaměstnanců pracuje z domova nebo čerpá nastřádané přesčasy. Provoz zastavilo i letiště v Innsbrucku.



Teplé počasí přineslo ve Vídni nárůst počtu řízení pro porušení norem o bezpečnostních vzdálenostech mezi lidmi ve veřejném prostoru – policie jich řeší už 500. Jen ve čtvrtek jich mezi 16 a 22 hodinami přibylo 177. Hlídky už totiž „přitvrdily“ a místo počátečních doporučení a „vedení dialogu“ problém „řeší“. Jak řekl zemský ředitel policie Gerhard Pürstl, přistiženým přestupcům odstupu jednoho metru hrozí pokuta několika stovek eur, podle něho až do třetiny zákonem stanovené horní hranice 3600 eur.

„Etickou povinností je teď nakupovat doma,“ napsaly OÖN k situaci v obchodech ve Gmundenu. K jejich podpoře vyzval občany stejnými slovy i starosta města Stefan Krapf. Lidé se nemusejí k nákupům po síti nutně obracet na globální platformy. 25 gmundenských firem se sdružilo k www.gmunden-stilvollshoppen.at, kde si jejich nabídky mohu lidé prohlédnout a objednat. Doručení je prý ještě rychlejší než u „Amazonu“, protože těm, kteří si produkt přejí ještě ten den, jej doručí místní taxifirma. Obdobně se další podnikatelé nabízející dovoz služeb a produktů spojili k platformě www.lieferserviceregional.at.

Na snímku obce je starosta Stefan Krapf.

Jak střežíme Studánky

Linecké OÖN přinesly krátkou reportáž z hraničního přechodu Weigetschlag-Studánky, „který je za pěkného počasí jedním z nejfrekventovanějších z Rakouska do Čech“. Rozvíjejí, že „pracovně přes hranici se smí už jen ve Wullowitzu a s povolením“. Nákladová přeprava má ještě volnou jízdu, ale rovněž jen přes tento přechod. Ostatní jsou uzavřeny „pravděpodobně na sedm dnů“, jak listu řekl jeden ze dvou českých policistů, kteří místo u Bad Leofeldenu hlídají.

Na začátku omezení tudy chtěli i výletníci, prý tak čtyři za hodinu, ale informace o uzavření se rozšířila a teď je tu „velmi klidno“. Není tu dokonce trochu nuda? ptá se list a slyší diplomatickou odpověď: „Den je dlouhý…“ OÖN pak uzavírají, že služební doklad reportérky je prohlížen „sice dlouho, ale z potřebné vzdálenosti“. Také v rozmluvě policisté dbají na odstup. „Pokyny nadřízených jsou jednoznačné, a pro to je třeba mít porozumění – lidé respektují opatření a obávají se nemoci,“ končí článek.