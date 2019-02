Tábor - V pátek skončilo hlasování v celostátní fotografické soutěži Alej roku.

Lipová alej v Klokotech získala druhé místo v anketě Alej roku 2018. | Foto: Katařina Trsková

Klokotská alej prvenství neudržela. Získala druhé místo.



Do čtvrtečního večera si Klokotská alej držela nejvyšší počet hlasů. V pátek se strhl opravdu napínavý souboj. „Náhle a nečekaně nám první místo převzala Alej přátelství na jezeře Medard z Karlovarského kraje, zkusila jsem naposledy prostřednictvím facebooku spojit síly a dohnat tak chybějící hlasy,“ vysvětlila Kateřina Trsková, která alej do ankety loni nominovala.



Hlasování končilo o půlnoci, ale náskok už se nepodařilo přes veškerou snahu dohnat. „Podpora byla opravdu veliká, lidé sdíleli odkaz napříč krajem do různých skupin, ale na vítězství to nestačilo,“ sdělila.



Lipová alej vedoucí ke klášteru v Klokotech nakonec obsadila stříbrnou pozici se ztrátou 196 hlasů. „Když jsem alej nominovala a viděla konkurenci z celé republiky, tak mě ani nenapadlo, že by to mohlo dopadnout tak dobře,“ konstatovala v neděli dopoledne. „Všem moc děkuji za spolupráci a podporu. Díky vám jsme získali krásné druhé místo v konkurenci 92 alejí z celé ČR, to je pecka,“ poděkovala veřejně ve skupině Tábor - město našeho srdce.



ANKETA ARNIKY



Anketa vznikla v roce 2011 za spolupráce spolku Arnika se Zeleným domem Chrudim. Od té doby se v ní představily více než dvě stovky alejí z celé České republiky. Hlasování začalo v listopadu loňského roku a skončilo páteční půlnocí. Každý směl udělit své favoritce pouze jeden hlas.



První místo vybojovala Alej přátelství na jezeře Medard, která obdržela 1572 hlasů. Klokotská alej obsadila druhé místo s 1376 hlasy. „Závěr hlasování nečekal asi nikdo. Dle slov karlovarských to byl prý strategický plán. Mám ale velkou radost, že jsme na jejich akci dokázali společně hodně slušně reagovat,“ neskrývala potěšení.



O cenách se rozhodne posléze. „Výsledky se ještě sčítají. Oficiální resumé nás teprve čeká,“ dodala. Vítězové soutěže každoročně dostávají hodnotné ceny a spolek anketou poukazuje na význam stromů v krajině. Letos je hlavní výhrou let balónem, ale i další zajímavé ceny pocházející od sponzorů jako různé publikace, knihy a vstupenky. Výherci fotografické soutěže získají nový fotoaparát, tiskárnu či poukazy.



Záštitu nad anketou převzali členové výboru petice Zachraňme stromy a další významné osobnosti. Patrony jsou například malířka Eva Hüttnerová, zpěvačky sestry Havelkovy, herečka, zpěvačka a spoluautorka pořadu Herbář Kateřina Winterová, botanik, spisovatel a publicista Václav Větvička

a mnozí další.